9 تصريحات مهمة لرئيس الوزراء عن برنامج رد الأعباء التصديرية وميكنته

تحرص الدولة المصرية على دعم والدفع بالخطوات الإيجابية نحو ملف تعزيز الصادرات ورد الأعباء التصديرية، وفى إطار ذلك نسرد أبرز ٩ تصريحات لرئيس الوزراء خلال الساعات الماضية في هذا الشأن.



الحكومة تحرص على دفع الخطوات التي تتم في إطار برنامج رد الأعباء التصديرية.

تعزيز خطط الدولة لتنمية الصادرات في القطاعات المختلفة .

إيجاد فرص تصديرية حقيقية للمصدرين في الأسواق الخارجية.

صرف نحو 7.5 مليار جنيه إجمالي قيمة المساندة التصديرية المستحقة لـ ٧٥٠ شركة مُصدرة.

الصرف للشركات المُصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» بالدفعة الثانية يومي ١٩ و20 يوليو الحالي.

صرف الدفعة الثالثة يومي ٢ و3 أغسطس المقبل.

أطالب بسرعة صرف ورد الأعباء المُتأخرة بصورة كاملة.

بدء تفعيل نظام الميكنة الجديد للبرنامج، صرف مستحقات المُصدرين في مدة أقصاها 3 أشهر.

مشروع ميكنة العمل بصندوق تنمية الصادرات يستهدف نحو 2500 مصدر من المصدرين المخاطبين ببرنامج رد الأعباء التصديرية.