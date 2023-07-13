بالشورت.. إطلالة جريئة لـ جومانا مراد عبر فيسبوك

شاركت الفنانة جومانا مراد جمهورها صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهرت جومانا بإطلالة جريئة مرتدية بلوزة باللون الأصفر و شورت ابيض ، مما حازت على إعجاب متابعيها.

ويواصل فريق عمل فيلم ع الزيرو تصوير باقى المشاهد المتبقية والأخيرة للفيلم استعداد لعرضه فى موسم عيد الأضحي القادم.

ويصور المشاهد الأخيرة كل من جومانا مراد وإسلام إبراهيم والطفل منذر مهران مشاهدهم المتبقية، حيث أن المخرج ماندو العدل انتهى من تصوير معظم مشاهد الفيلم وعلى رأسها مشاهد النجم محمد رمضان بطل العمل.

سفر محمد رمضان

وسافر الفنان محمد رمضان مساء أمس إلى رومانيا بعد انتهائه من تصوير مشاهد فيلمه الجديد ع الزيرو، وذلك من أجل التحضير إلى أغنية جديدة يتم طرحها مع احتفالات عيد الأضحى القادم.

أبطال فيلم ع الزيرو

والفيلم من بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، خالد الصاوي، جومانا مراد، شريف دسوقي، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف مدحت العدل، إخراج ماندو العدل وإنتاج جمال العدل.