عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هل سينقرض البشر.. تحذيرات شديدة من مخاطر الذكاء الاصطناعي على لسان أغنى أغنياء العالم

هل سينقرض البشر..تحذيرات
هل سينقرض البشر..تحذيرات شديدة من مخاطر الذكاء الاصطناعي على

ينطوي الذكاء الاصطناعي على العديد من المخاطر المحتملة مع توسع قدراته وانتشاره، وستستمر المخاطر المرتبطة به في التطور. فيشهد العالم تحولات تكنولوجية هائلة، يقودها الذكاء الاصطناعي، ويثير بعضها مخاوف بشأن خطرها على البشر.

 

إيلون ماسك

 

حذر إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتويتر ومالك تسلا للسيارات الكهربائية وسبيس إكس لابحاث الفضاء، خلال مقابلة مع شبكة سي إن إن سابقا، من الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أنه يمكن أن يؤدي لـتدمير الحضارة، على الرغم من استمرار استثماراته في نمو التقنية الجديدة عن طريق العديد من شركاته.

وقال إيلون ماسك: "الذكاء الاصطناعي أكثر خطورة ، على سبيل المثال ، من سوء إدارة تصميم الطائرات أو صيانة الإنتاج أو الإنتاج السيئ للسيارة ، بمعنى أنه ينطوي على إمكانات - مهما كانت صغيرة لكنها غير تافهة"

وأكد الملياردير الامريكي إنه يدعم التنظيم الحكومي في مجال الذكاء الاصطناعي ، على الرغم من أنه "ليس من الممتع أن يتم تنظيمه"، وأضاف إنه بمجرد أن "يصبح الذكاء الاصطناعي تحت السيطرة" ، قد يكون فات الأوان لوضع اللوائح.

جوجل تكشف عن نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد AudioPaLM للكلام والترجمة

الرئيس الأمريكي جو بايدن

 

دعا الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى ضرورة التصدى لمخاطر الذكاء الاصطناعى على الأمن القومى والاقتصاد، مؤكدا أنه سيسعى للحصول على مشورة الخبراء بشأن التعامل مع هذا التحدى الجديد.

وقال بايدن خلال مشاركته في مؤتمر بشأن الذكاء الإصطناعي عقد بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، "إدارتي ملتزمة بحماية حقوق الأمريكيين وسلامتهم مع حماية الخصوصية ومعالجة التحيز والمعلومات المضللة والتأكد من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي آمنة قبل إطلاقها".

وكان بايدن قد التقى مع مجموعة من قادة المجتمع المدني، الذين سبق أن انتقدوا تأثير شركات التكنولوجيا الكبرى لمناقشة الذكاء الاصطناعي.

 

الرئيس التنفيذي السابق لشركة "جوجل"

 

حذر الرئيس التنفيذي السابق لشركة "جوجل" من أن الذكاء الاصطناعي يمثل "خطرا وجوديا" على البشرية ويمكن أن يتسبب في أذى البشر وفي قتل الكثير منهم في المستقبل.

وقال إريك شميدت، خلال قمة لمجلس كبار الرؤساء التنفيذيين في صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن الذكاء الاصطناعي لا يشكّل تهديدا خطيرا في الوقت الحالي، لكنه يمكن أن يساء استخدامه من قبل "الأشرار" عندما يصبح أكثر تقدما.

ويمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في العثور على ثغرات أمنية في البرامج أو أنواع بيولوجية جديدة، ويشير المدير التنفيذي إلى أن من المهم ضمان عدم "إساءة استخدام هذه الأنظمة من قبل الأشرار".

الذكاء الاصطناعي إيلون ماسك جو بايدن الرئيس الأمريكي جو بايدن جوجل تسلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الأهلي يغادر المعسكر بعد وفاة والده وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

تراجع تاريخي في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن يسجل هذا الثمن

نبأ حزين.. الموت يفجع نجم الأهلي قبل ساعات من مواجهة الزمالك

فيفا يدعم الأهلي والزمالك بـ 650 ألف دولار بسبب المشاركة في مونديال قطر

أكرم توفيق يفجر مفاجأة بشأن موعد الإعلان عن صفقات الأهلي بشكل رسمي

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

كولر في ورطة.. تأكد غياب مروان عطية عن مواجهة الأهلي والزمالك

موضوعات متعلقة

عرض لقطة.. موبايل Note 12 الأسطوري بـ5300 جنيه فقط

لو نفسك تشتري Apple AirPods ومش قادر.. جبنالك سماعات رخيصة تشبهها تماما

عروض الغلابة.. أسعار الموبايلات فئة من 2000 إلى 3000 جنيه

في حدود 2000 جنيه..أحدث موبايل نوكيا للمراهقين والشباب

أسطورة رينو من Oppo تسجل أعلى مبيعات

انخفاض كبير في التعامل مع ChatGPT .. اعرف السبب

قاهر السامسونج.. خصم لن يتكرر على الأسطورة وأحدث موبايل Google Pixel 7a

مايكروسوفت تستعد لطرد عدد كبير من الموظفين

ترشيحاتنا

وزير التعليم: ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 في أوائل الشهر القادم |تفاصيل

جنون العظمة.. رد قاس من روسيا على الناتو

رئيس إريتريا: قمة دول جوار السودان تعد مبادرة طيبة ولها رؤية واضحة

بالخضار.. أم أحمد تنتظر ابنتها أمام إحدى لجان الثانوية العامة بالإسماعيلية

السيسي: مصر ستسهل نفاذ المساعدات المقدمة من الدول المانحة للسودان عبر أراضيها

بالورود.. طالبة جامعية تستقبل شقيقتها بالثانوية العامة في الإسماعيلية بعد انتهاء الفلسفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انفصالهما للمرة الثانية.. 10 صور صادمة جمعت نسرين طافش وزوجها

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

سر الاهتمام بالمظهر عبر العصور.. لن تتوقع ماذا اكتشف علماء الآثار

من هو مذيع "بي بي سي" المتورط بالفضيحة الجنسية.. اعرف التفاصيل كاملة

فيديو

تعنيف وقسوة .. فيديو مسرب في حضانة للصغار يهز لبنان

ماعندهاش قلب.. سبب غريب وراء إلقاء سيدة الدقهلية طفلتها من البلكونة/ فيديوجراف

مقطع فيديو لتصرف غير متوقع من كابتن طائرة لبنانية.. شاهد ماذا فعل

دخل ينام وبعد ساعة اكتشفوا اللي حصل.. حسام حسني يفجر مفاجأة بشأن وفاة علاء عبدالخالق |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ