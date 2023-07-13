الأرصاد تحذر: ارتفاع في درجات الحرارة بداية من اليوم على أغلب المحافظات

‏قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن بداية من اليوم سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن ذلك سيكون بسبب تأثرنا بامتداد جوي موجود في طبقات الجو العليا سيعمل على زيادة فترات سطوع الشمس بشكل كبير، وسوف يساعد على ارتفاع درجة الحرارة على سطح الأرض في امتداد منخفض الهند الموسمي مع كتل هوائية حارة تمر على البحر المتوسط مع كميات كبيرة من بخار الماء.

درجات الحرارة على القاهرة

وأوضحت منار غانم أنه سيكون هناك ارتفاع في الرطوبة، وتعتبر درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، واليوم درجة الحرارة العظمى على القاهرة من المتوقع أن تكون 36 درجة خلال فترة النهار، ومحافظات جنوب الصعيد سوف تصل درجة الحرارة إلى 43 درجة.