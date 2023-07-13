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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 14 فلسطينياً في الضفة الغربية

صدى البلد

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، 14 فلسطينياً خلال عمليات اقتحام واسعة لعدة بلدات ومدن فلسطينية في الضفة الغربية.


وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت 4 فلسطينيين خلال اقتحامها لقرية قبيا غرب رام الله، واعتقلت 10 فلسطينيين، بينهم أسرى محررون، خلال مداهمة عدة منازل في قرى الخليل ونابلس وطوباس.

إصابة فلسطيني واعتقال آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال نابلس


وقام المستوطنون الإسرائيليون، اليوم الخميس، باقتحام باحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فللسطينية، بأن المستوطنين قاموا بإقتحام باحات مسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقَّوا شروحات عن الهيكل المزعوم، وأدَّوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

 

 

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.

 

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