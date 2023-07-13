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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ أسيوط يعلن بحث سبل إنشاء فرع مدارس we للتكنولوجيا التطبيقية

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي مدير فرع الشركة المصرية للاتصالات

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، أنه جارٍ بحث سبل إنشاء فرع لمدارس we  للتكنولوجيا التطبيقية بالمحافظة ، تحت اشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، لتخريج طلاب متمیزین ومؤھلین لسوق العمل ومستقبل التحول الرقمي في مصر وخلق جيل متميز ومحترف قادر على مواكبة سوق الاتصالات المحلي والدولي. 

جاء ذلك خلال لقائه المهندس هانى ثروت مدير فرع الشركة المصرية للاتصالات We بأسيوط ووفد الوزارة وعبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى بالمحافظة .
وتم خلال اللقاء استعراض خطة وزارة الاتصالات وتوجيهات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بالتوسع فى انشاء مدارس we  بالمحافظات لاستيعاب اكبر عدد من الطلاب والطالبات وتأهيلهم لسوق العمل فى مجال الاتصالات والتحول الرقمى .
وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التوسع فى إنشاء مدارس we للتكنولوجيا التطبيقية بالمحافظة لخدمة ابناء المحافظة وتأهيلهم لسوق العمل فى مجال الاتصالات ومواكبة التحول الرقمى الذى تشهده مصر تحت رعاية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للنهوض بقطاع التعليم والتوسع فى التحول الرقمى فى كافة القطاعات لمواكبة التطور العلمى فى كافة المجالات وبناء مصر الرقمية ، وفتح أسوق جديدة للعمل فى قطاع تكنولوجيا المعلومات ، معلنا تقديمه كافة اوجه الدعم والمساعدة فى انشاء فرع للمدرسة بالمحافظة بالتعاون بين الشركة المصرية للاتصالات و مديرية التربية والتعليم بالمحافظة .

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وأوضح المحافظ أنه تم خلال اللقاء بحث ومناقشة الإجراءات المطلوبة والمواقع المقترحة لإنشاء المدرسة لخدمة أبناء المحافظة وخريجى المرحلة الإعدادية العامة ،والتى تعتبر إضافة متميزة لمرحلة التعليم الفنى بالمحافظة ،كما وجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم و مدير التعليم الفنى بالتنسيق الكامل مع مسئولى الشركة المصرية للاتصالات we وتقديم كافة أوجه المساعدة والتعاون لاتخاذ خطوات جادة لإنشاء المدرسة واختيار المكان المناسب لها ودراسة كافة المقترحات المتاحة .

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