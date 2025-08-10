نجم المصري البورسعيدي: زملائي سر التألق.. ودعم الجماهير منحنا الفوز على الاتحاد

تحدّث الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب المصري البورسعيدي، عن تألقه ضد الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الرحيم دغموم في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "تألقي أمام الاتحاد السكندري كان بمجهود زملائي في الفريق، ونسعى في المواجهات المقبلة إلى مواصلة الانتصارات".

وأضاف: "أشكر جماهير المصري البورسعيدي على حضور المباراة بأعداد كبيرة، دعمهم كان أحد أسباب الفوز وأتمنى حضورهم بشكل أكبر في المباريات المقبلة".

واختتم حديثه قائلًا: "كرة القدم مكسب وخسارة، وبالتأكيد لن نفوز في جميع المواجهات المقبلة".