الحركة الوطنية: دور الأحزاب والمجتمع المدني داعم لجهود الدولة في خدمة المواطن

أكد الدكتور أحمد رؤوف، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن الحزب يركز خلال المرحلة المقبلة على الانتشار والتواجد بين المواطنين والتواصل الجماهيري لتحقيق الهدف المرجو من اي عمل حزبي وسياسي وهو تحقيق غايات مجتمعية وحزبية تخفف من العبء الواقع علي كاهل الدولة، مشدداً علي ان الاحزاب والمجتمع المدني لها دور كبير في مساعدة الناس وهو دور مكمل ومساعد لدور المؤسسات الحكومية .

وأضاف "رؤوف"، أن الحزب يدشن سلسلة مؤتمرات في جميع المحافظات ويتبني العديد من المبادرات الميدانية التي تصل بشكل مباشر للمواطن وتعطي احساسا وانطباعا عاما بأن الحزب متواجد ولديه من القدرة والقوة التي تمكنه من الوصول الي المواطن المحتاج ومد يد العون إليه وتلك مسئولية مجتمعية لابد وان توضع في الاعتبار امام كل الفاعلين في الحياة الحزبية والمجتمع المدني .

ووجه نائب رئيس الحركة الوطنية المصرية الشكر الي امانة حزب الحركة الوطنية المصرية بالمنيا علي جهودها الرائعة في التواصل الجماهيري والتواصل مع السلطات التنفيذية وبناء جسور ثقة تمكنهم من قضاء حوائج الناس بما يؤكد وجود قيادات حزبية علي قدر كبير من المسئولية والوعي والفهم والقدرة علي العمل الميداني .

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد علي بمحافظة المنيا والذي يعد أول مؤتمر لدعم ترشح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة والذي انعقد بالصعيد وسط حضور كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وبمشاركة اعضاء وقيادات الحزب بالمحافظة برئاسة صلاح السيد عبد المجيد امين عام الحزب بالمنيا وحضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية ومحمد حسن جابر الامين المساعد وملاك عبد للملك امين المجالس المحلية ومينا نصر امين المواطنة والدكتور رفاعي طه امين شئون التعليم .

وشارك فيه وفد رفيع المستوي من الامانة العامة للحزب حيث ضم الوفد " اللواء محمود خليفة نائب رئيس الحزب ومحافظ الوادي الجديد الاسبق والدكتور أحمد رؤوف نائب رئيس الحزب والنائب عبد الإله عبد الحميد امين التنظيم واللواء دكتور اشرف عبد العزيز مساعد رئيس الحزب ورضوي مصطفي عضو الهيئة العليا وميرفت مصطفي علي مساعد رئيس الحزب والدكتور أحمد نشأت أمين شباب الجمهورية وخالد العوامي المتحدث الرسمي للحزب .

وأعلن اللواء رؤوف السيد علي خلال كلمته التأكيد علي ضرورة الوقوف خلف القيادة السياسية خلال هذه المرحلة الحرجة من عمر الوطن ورفض محاولات شق الصف الوطني موجها التهنئة بذكري ثورة 30 يونيو كما وجه التحية إلي شعب مصر العظيم وإلي جيش مصر الباسل الذي يساند مطالب الشعب ووقف خلف طموحاته وأحلامه المشروعة حتي تخلص من طغمة الظلام .