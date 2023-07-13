داليا مصطفى تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

شاركت الفنانة داليا مصطفى صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت داليا مصطفى بإطلالة مبهجة، ولوك ساحر نالت اعجاب متابعيها.

قصة مسلسل علاقة مشروعة

تدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، من خلال قصة عمر والذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التي تجمعه بزوجته وأبنائه،بالإضافة إلى قصة صديقه الذي يعاني من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمر في ذلك.



أبطال مسلسل علاقة مشروعة

المسلسل بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى وميمي جمال ومراد مكرم ومن تأليف سماح الحريريومنإخراجخالد مرعي، ويتكون من ١٥ حلقة.