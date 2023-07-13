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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير العمل من مدريد : نمتلك خطة رائدة في التدريب المهني وربطه بسوق العمل

صدى البلد

قال وزير العمل حسن شحاتة ؛إن التجربة المصرية الرائدة في مجال تحويل المسار للشباب ودمجهم بسوق العمل،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ؛ وذلك بعد تلقيهم تدريبات مكثفة مجانية في مختلف المجالات بأحدث الآلات والمعدات .                                        وأوضح أنها تعتبر نموذجا يحتذى به في مجال التدريب المهني وتأهيل الشباب من الجنسين لسوق العمل الداخلي والخارجي،موضحا أن الوزارة لديها حتى الآن  75 مركز تدريب ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية تعمل جميعها في نطاق  المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتنفيذا لمبادرة " مهنتك مستقبلك".                                                                   

وأضاف أن هناك تعاونا وتنسيقا مع شركاء التنمية في الداخل والخارج ،خاصة مع القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير والتي  ألقاها في العاصمة الإسبانية مدريد ،في الاجتماع رفيع المستوى الذي نظمه "الاتحاد من أجل المتوسط"،والذي يضم في عضويته 43 دولة منهم 28 من الاتحاد الأوربي ،و15 من الشرق الأوسط وشمال المتوسط ،والذي تأسس عام 2008 ،بهدف تعزيز الشراكة الاورومتوسطية ،وتعزيز العلاقات بين دول أوروبا ،وبلدان جنوب المتوسط ،حيث انعقد اجتماع أمس تنسيقا بين "الاتحاد من أجل المتوسط"،ومؤسسة "اناليندا"،وتماشيا مع "العام الأوروبي للمهارات 2023"،لمناقشة ملف "المهارات والتعليم الفني والتدريب المهني،ودعم التحولات "الديموغرافية والرقمية والخضراء "في بلدان"الاتحاد".

وقال الوزير : إنه نظرا للاقبال الكثيف على التدريب وحرصا على الوصول للقرى الاكثر احتياجا او البعيدة عن المراكز  يتم اطلاق الوحدات المتنقلة والتي لاقت نجاحا كبيرا في فترة قصيرة ،مشيرا إلى أنه يتم حاليا العمل على تطوير مراكز التدريب بمختلف المحافظات ليس هذا فحسب بل امتد  العمل على تطوير مراكز تدريب الكفاية الانتاجية،التابعة لوزارة الصناعة ،وكذلك بروتوكولات تعاون مرتقبة مع وزارتي التربية والتعليم الفني ،وقطاع الأعمال العام ،واتحاد الصناعات ،و"مبادرة إبدأ"،وغيرها ،للارتقاء بالخدمات التدريبية وتطوير البنية التحتية لمراكز التدريب تماشيا مع سوق العمل،مع التأكيد على  توفير تدريبات متخصصة للمرأة في مختلف التخصصات المناسبة لها ،وايضا لذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في سوق العمل .

وخلال الاجتماعات تحدث د.أحمد العشماوي عضو المجلس الاستشاري لتطوير التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم  في مصر، عن تطبيق نظام الجودة في مصر وتطوير المدارس الفنية والصناعية ،وعن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مناخ من الاستراتيجيات والتشريعات الداعمة لدور القطاع الخاص في إطار الحوار الاجتماعي بين كافة الشركاء ،والتنسيق في ملف التدريب ،وكذلك تبادل الخبرات مع شركاء الخارج لمعرفة إحتياجات البلدان الأخرى من العمالة المصرية لتأهيلها طبقا لتلك المتطلبات والمعايير الدولية .                                          كما شارك في الاجتماع  وفد من وزارة عمل مصر هم:محمد جميل الهواري مدير عام الإدارة العامة لترخيص واعتماد مراكز التدريب الخاصة،وعبد الحميد غزالي عثمان مدير مركز تدريب قفط بقنا..كما شهد الاجتماع حديث ملهم للشاب المصري على السيد المسجل في موسوعة جينس العالمي،وسفير الاستدامة لركوب الدراجات في 2023.

يذكر أن جدول أعمال الاجتماعات بدأ بجلسة افتتاحية وبكلمات لكل من جواكوين بيريز راي سكرتير الدولة للتشغيل والاقتصاد الاجتماعي بأسبانيا ، ثم البيانات الافتتاحية للرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط بكلمات لكل من: نيكولاس شميت المفوض الأوروبي للعمل والحقوق الاجتماعي، وأريج حوامده  سفيرة المملكة الأردنية الهاشمية بأسبانيا..كما جرى استعراض تجارب البلدان المشاركة في ملف التدريب المهني وتنمية المهارات وسبل التعاون وتبادل الخبرات .

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