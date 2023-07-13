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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بيوزعوا مخدرات بمراكب الصيد.. إطلاق نار بين الشرطة وتجار الكيف في النيل

الشرطة
الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ورصد وتتبع نشاط العناصر الإجرامية الخطرة .

 أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام تشكيل عصابى شديد الخطورة بالإتجار فى المواد المخدرة مستخدمين قوارب صيد بالنيل بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية .

عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافهم وحال مشاهدتهم للقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية فبادلتهم القوات بالمثل فقام أحدهم بالقفز فى النيل محاولاً الهرب حيث لقى مصرعه (تم إنتشال جثمانه) .

كا تم ضبط (4 عناصر إجرامية) .. وبحوزة أحدهم (بندقية آلية - خزينتين - عدد من طلقات لذات العيار).. وضبط قارب صيد بتفتيشه عُثر بداخله على (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام -2 بندقية آلية - 6 خزينة - عدد من الطلقات لذات العيار).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

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