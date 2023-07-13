بيوزعوا مخدرات بمراكب الصيد.. إطلاق نار بين الشرطة وتجار الكيف في النيل

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ورصد وتتبع نشاط العناصر الإجرامية الخطرة .

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام تشكيل عصابى شديد الخطورة بالإتجار فى المواد المخدرة مستخدمين قوارب صيد بالنيل بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية .

عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافهم وحال مشاهدتهم للقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية فبادلتهم القوات بالمثل فقام أحدهم بالقفز فى النيل محاولاً الهرب حيث لقى مصرعه (تم إنتشال جثمانه) .

كا تم ضبط (4 عناصر إجرامية) .. وبحوزة أحدهم (بندقية آلية - خزينتين - عدد من طلقات لذات العيار).. وضبط قارب صيد بتفتيشه عُثر بداخله على (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام -2 بندقية آلية - 6 خزينة - عدد من الطلقات لذات العيار).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .