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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ورود وزغاريد وأغاني.. فرحة آخر امتحانات الثانوية العامة| شاهد

صدى البلد

أنهى طلاب الثانوية العامة اليوم الخميس، آخر امتحانات العام الدراسي ٢٠٢٣، وسط فرحة وتقدير كبير من أولياء الأمور لمجهود ابنائهم.

ورصدت صدى البلد، أجواء الاحتفال أمام احد مدارس المعادي، وحضور أولياء الأمور حاملين الزينة والورود.

وخرجت الطالبات من اللجان بالزغاريد، والاحضان، واعربوا عن سعادتهم بامتحان الجبر والهندسة من جانب، ووجود بعض التكات في امتحان الفلسفة.

من جانب اخر، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 مصر سيكون بعد إنتهاء اعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 في جميع كنترولات الثانوية العامة 2023 .

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 مصر ، لن يأتي قبل مرور أسبوعين من إنتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 في جميع محافظات مصر لطلاب المدارس الثانوية العامة العادية و مدارس المكفوفين ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

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