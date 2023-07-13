عاجل.. وزير التعليم يكشف موعد إعلان نتائج الثانوية العامة| فيديو

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة لافتا إلى أنها من المتوقع أن تظهر أول شهر أغسطس المقبل.

الكمياء

وأضاف حجازي في فيديو عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لمركز معلومات مجلس الوزراء أن النتائج مبشرة، لافتا إلى أنه تم تصحيح نصف أوراق مادة الكيمياء وهناك ألف طالب طالب حصلوا على الدرجة النهائية في مادة الكيمياء.

وكان طلاب الثانوية العامة أدوا صباح اليوم امتحان مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلبة الشعبة الأدبية، وانطلق الامتحان فى التاسعة صباحاً حتى الثانية عشرة فى الاحياء والفلسفة والحادية عشرة لمادة الجبر والهندسة الفراغية.



https://fb.watch/lLvtzHpJdA/?mibextid=omYERt