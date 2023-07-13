فرحة بالطبل البلدي.. طلاب الثانوية العامة بالغربية يحتفلون بانتهاء الامتحانات.. صور

خرج طلاب الثانوية العامة اليوم سعداء بامتحان الأحياء والمنطق والفلسفة والرياضة البحتة.

وطغت الاحتفالات بانتهاء الامتحانات على تقييم الطلاب للامتحانات وشهدت العديد من المدارس احتفالات صاخبة من الطلاب والطالبات عقب الخروج من اللجان اعتمادا علي الطبل والمزمار وتشغيل اغاني شعبية .

كما كشف الطالب خالد مصطفى من مدرسة محلة مرحوم الثانوية بغرب طنطا ان امتحان الاحياء جاء متوسط المستوى وبإمكان الطالب المذاكر ان يحصل فيه درجات كويسة والحمد لله على اننا انتهينا من الامتحان .

كما اختتم على عبد الفتاح ان الرياضة البحتة جاءت فوق مستوى الطالب المتوسط ولكنها من المنهج ولم يكن فيها غموض ولكنها طويلة بعض الشئ والحمد لله على ختام ماراثون الثانوية العامة.

من ناحيته أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عدم تلقى غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية شكاوى رسمية من طلاب الصف الثالث الثانوى العام حتى الأن، حول أى مشكلات بامتحان مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) شعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

وأوضح "حسن"، إن عدد الطلاب والطالبات الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2023 بمحافظة الغربية، 41 ألفا و41 طالبا وطالبة 22 ألفا و606 طلاب بالشعبة العلمية قسم علوم و4 آلاف و977 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية قسم رياضة ، و13 ألفا و348 طالبا وطالبة للشعبة الأدبية و110 طلاب للدولي، وذلك داخل 116 لجنة، منها 57 لجنة تابعة لقطاع الإسكندرية، و59 لجنة موزعة على قطاع المنصورة.

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