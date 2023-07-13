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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ترقب مصري.. موعد قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

كأس العالم
كأس العالم

يترقب عشاق كرة القدم في القارة السمراء، اليوم الخميس، قرعة تصفيات إفريقيا للمنتخبات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

 

موعد قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة:


تبدأ مراسم قرعة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، بمدينة أبيدجان الإيفوارية.

وتذاع القرعة عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية والمنصات الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ويتواجد منتخب مصر في التصنيف الأول بقرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ليتجنب مواجهة الكبار.

وتقسم المنتخبات المشاركة إلى 9 مجموعات، وتضم كل مجموعة 6 منتخبات يتأهل منها المتصدر إلى كأس العالم “مباشرة”، بينما يلعب أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثاني محلق قاري يتأهل منه الأفضل للمشاركة في ملحق عالمي.

 

تصنيف المنتخبات المشاركة:

 

المستوى الأول: المغرب - السنغال - تونس - الجزائر - مصر - نيجيريا - الكاميرون - مالى - كوت ديفوار

المستوى الثاني: بوركينا فاسو - غانا - جنوب افريقيا - الرأس الأخضر - الكونغو الديمقراطية - غينيا - زامبيا - الجابون -
غينيا الاستوائية

المستوى الثالث: أوغندا - بنين - موريتانيا - كينيا - الكونغو - مدغشقر - غينيا بيساو - ناميبيا - انجولا

المستوى الرابع: موزمبيق - جامبيا - سيراليون - توجو - تنزانيا - زيمبابوي - أفريقيا الوسطى - مالاوي - ليبيا

المستوى الخامس: النيجر - جزر القمر - السودان - رواندا - بروندى - أثيوبيا - ايسوتنى - بوتاسونا - ليبيريا

المستوى السادس: ليسوتو - جنوب السودان - موريشيوس - تشاد - ساو تومي وبرينسيبي - جيبوتي - سيشيل - إريتريا - الصومال

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