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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

غدًا.. ندوة «ريم بسيوني.. السرد والتاريخ والهوية» في معرض الأوبرا للكتاب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنطلق في الثامنة مساء غدًا الجمعة، ثاني فعاليات الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في معرض الأوبرا الثاني للكتاب، الذي تنظمه الهيئة وتشارك فيه 27 دار نشر.

تحمل الندوة التي تقام في قاعة المجلس الأعلى للثقافة، عنوان «ريم بسيوني.. السرد والتاريخ والهوية»، بمشاركة الدكتورة ريم بسيوني، الكاتبة والروائية وأستاذ اللغويات بالجامعة الأمريكية، والدكتورة اعتدال عثمان، والدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس.

 

وتستمر فعاليات معرض الأوبرا الثاني للكتاب، حتى يوم 18 من الشهر الجاري، بساحة دار الأوبرا المصرية، ويفتتح أبوابه يوميا لاستقبال الجمهور من الثالثة مساءًا حتى الحادية عشر مساءًا.

 

وتقدم هيئة الكتاب خلال المعرض العديد من الإصدارات المتنوعة الخاصة بها، فيه جناحها بالمعرض، والذي يضم ما يقرب من 1200 عنوانًا متنوعة ما بين فلسفة، وتاريخ، وأدب، وفنون شعبية، وشعر، وتراث، وفكر، وغيرهم.

 

فعاليات الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين معرض الأوبرا الثاني للكتاب ريم بسيوني السرد والتاريخ والهوية

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