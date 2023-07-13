موجة حارة غير مسبوقة تضرب أجزاء من جنوب أوروبا وشمال غرب إفريقيا

تجتاح موجة حارة أجزاء من جنوب أوروبا وشمال غرب إفريقيا ، مع درجات حرارة قياسية محتملة في الأيام المقبلة.

موجة حارة غير مسبوقة

ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت) في أجزاء من إسبانيا وفرنسا واليونان وكرواتيا وتركيا، بحسب تقارير "موقع بي بي سي" البريطاني.

في إيطاليا ، يمكن أن تصل درجات الحرارة إلى 48.8 درجة مئوية (119.8 فهرنهايت).

وتم إصدار تحذير باللون الأحمر لعشر مدن ، بما في ذلك روما وبولونيا وفلورنسا.

وتوفي رجل في الأربعينيات من عمره من شدة الحرارة في شمال إيطاليا الثلاثاء الماضي.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن العامل البالغ من العمر 44 عامًا كان يرسم خطوط عبور الحمار الوحشي في بلدة لودي بالقرب من ميلانو ، قبل أن ينهار بسبب الحر. تم نقله إلى المستشفى حيث توفي لاحقًا.

وكتب السياسي الإيطالي نيكولا فراتوياني على تويتر "نواجه موجة حارة لا تطاق".

وأضاف أنه يتم اتخاذ جميع الاحتياطات المفيدة لتجنب المآسي مثل تلك التي حدثت في مدينة لودي.

ونصح الناس بشرب ما لا يقل عن لترين من الماء يوميًا وتجنب القهوة والكحول اللذين يسببان الجفاف.

وقالت مجموعة من السياح في شوارع روما لوكالة رويترز للأنباء إنهم يستخدمون الرشاشات والمياه الحرارية في إطار جهودهم للحفاظ على برودتهم.

وانهار العديد من زوار البلاد بالفعل من ضربة شمس ، بما في ذلك رجل بريطاني خارج الكولوسيوم في روما.

من المتوقع أن تجلب موجة الحرارة والتي سمتها جمعية الأرصاد الجوية الإيطالية على اسم الوحش ذي الرؤوس الثلاثة الذي يظهر في جحيم دانتي ظروفًا قاسية في الأيام القليلة المقبلة.

ومرت إسبانيا بموجة شديدة الحرارة منذ أيام في درجات حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية، ولم تنخفض درجات الحرارة طوال الليل في معظم أنحاء البلاد عن 25 درجة مئوية.

وسجلت مدينة أليسيا ، في مقاطعة كاسيريس الغربية ، درجات حرارة بلغت 35.8 درجة مئوية عند منتصف الليل ووصلت درجة الحرارة 33 درجة مئوية في الوقت نفسه في المادين ، في مقاطعة سيوداد ريال بوسط البلاد، وفقًا لمكتب الأرصاد الجوية الوطني أميت.

وبدأت الحكومة الإقليمية الأندلسية خدمة المساعدة الهاتفية للأشخاص المتأثرين بالحرارة والتي تلقت 54000 مكالمة منذ افتتاحها في أوائل يونيو.

وفي جزيرة مايوركا الإسبانية ، كان على الخط الساخن للطوارئ الصحية التعامل مع أكثر من حالة إصابة بضربة شمس كل يوم منذ مايو.

وكشفت صورة الأقمار الصناعية التي سجلتها بعثة كوبرنيكوس سنتينل التابعة للاتحاد الأوروبي أن درجة حرارة الأرض في منطقة إكستريمادورا بلغت 60 درجة مئوية يوم الثلاثاء.

يقول مكتب الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة ستبلغ ذروتها يوم الجمعة.

كما تقول هيئة بي بي سي ويذر أن مساحات شاسعة من جنوب أوروبا قد تشهد درجات حرارة منخفضة إلى منتصف الأربعينيات وربما أعلى.

ومن المرجح أن تستمر الحرارة حتى نهاية الأسبوع ، وفي براغ ، عاصمة التشيك ، قد تصل درجات الحرارة إلى 36 درجة مئوية (96.8 فهرنهايت) يوم السبت القادم ، وفقًا لبي بي سي ويزر أعلى بكثير من متوسط ​​24 درجة مئوية (75.2 فهرنهايت) في يوليو.

ويحذر خبراء الأرصاد الجوية الإيطاليون من أن الموجة الحارة القادمة ، التي يطلق عليها اسم شارون تيمنًا بالعبّارة التي توفى العديد بسببها ، وستدفع درجات الحرارة مرة أخرى إلى 43 درجة مئوية في روما و 47 درجة مئوية محتملة في جزيرة سردينيا.

وسجلت أعلى درجة حرارة في أوروبا على الإطلاق 48.8 درجة مئوية (119.8 فهرنهايت) بالقرب من سيراكيوز في جزيرة صقلية الإيطالية في أغسطس 2021.

تقول دراسة جديدة إن 61،672 شخصًا ماتوا في أوروبا نتيجة للحرارة العام الماضي.

وقال معهد آي إس جلوبال في برشلونة إن إيطاليا سجلت معظم الوفيات التي يمكن أن تعزى إلى ارتفاع درجات الحرارة ، حيث بلغ عدد الوفيات 18010 ، بينما سجلت إسبانيا 11324 وفي ألمانيا 8173 وأنه ممكن أن تسبب العديد من الوفيات هذا الصيف.

وتُظهر أبحاث معهد آي إس جلوبال أن المدن في إسبانيا الأكثر عرضة للوفيات بسبب الحرارة هي مدريد وبرشلونة وفالنسيا وإشبيلية وملقة ومورسيا وبالما دي مايوركا وبلباو.

وموجة الحر هذا العام هي فترة من الطقس الحار ستكون درجات الحرارة أعلى مما هو متوقع.

ويقول الخبراء إن فترات الطقس الحار بشكل استثنائي أصبحت أكثر تواترا وتغير المناخ يعني أنه من الطبيعي الآن تجربة درجات حرارة قياسية.

وقال المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى إن شهر يونيو الماضي كان الأكثر حرارة على مستوى العالم.