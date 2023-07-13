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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

روح أسرة الخماسي الحديث تتجلى في إنجاز جديد ببطولة العالم للشباب بالإسكندرية

صدى البلد

ظهرت روح الأسرة التي تميز مجتمع الخماسي الحديث في مصر خلال منافسات بطولة العالم للشباب تحت 17 عاما، والتي تقام بملاعب الأكاديمية  العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 10 يوليو، وتختتم منافساتها يوم 16 من الشهر ذاته.

وظهر نجوم المنتخب الأول في لقطة معبرة عن الروح التي تميز جميع عناصر اللعبة في مصر عندما حرص لاعبو المنتخب الأول وجهازهم الفني على متابعة سباق “الليزر رن” لمنافسات تتابع الشباب ببطولة العالم بالإسكندرية، حيث أظهرت اللقطات التشجيع الحماسي من لاعبي المنتخب الأول  للثنائي محمد حاتم وأسامة مدحت في نهاية سباق “الليزر رن” في طريقهم للفوز بذهبية تتابع الفرق.

وظهر في اللقطات مهند طارق، صاحب ذهبية كأس العالم للكبار والمتأهل لأولمبياد باريس، ومحمد الجندي، صاحب فضية بطولة العالم للكبار، وأحمد أشرف وهايدي عادل ممثلا مصر في أولمبياد طوكيو وأبطال أفريقيا، وأيضًا اللاعبون معتز وائل ومحمد حسام وعلي شريف وشريف نظير ومازن شعبان وزينة عامر، ومدرب السلاح بالمنتخب ديفيد عبد الملاك، وعمرو سيد، المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 19 سنة، وأحمد سعد، المدير الفنى للضاحية، وأحمد سلامة، محلل أداء، بالإضافة لباقي اللاعبين والجهاز الفني المتواجدين خارج كادر الصورة في لقطات معبرة عن النجاح والتميز في أسرة الخماسي الحديث.

وحقق محمد حاتم وأسامة مدحت ذهبية منافسات تتابع الشباب ببطولة العالم، حيث جاء ثنائي منتخب مصر في المركز الأول برصيد 1614 نقطة، بينما حل لاعبا منتخب بولندا في المركز الثاني برصيد 1604، وجاء ثنائي منتخب ألمانيا في المركز الثالث برصيد 1578.

وتشهد منافسات البطولة مشاركة 210 لاعبين ولاعبات، ممثلين لـ 35 دولة، بالإضافة إلى وفد من الاتحاد الدولي والمكون من 17 فردا.

وينافس منتخب مصر فى البطولة بفريق مكون من 12 لاعبًا بواقع 6 لاعبين و6 لاعبات.

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