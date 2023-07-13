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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقييم المخاطر في المنطقة.. اجتماع روسي صيني هام في إندونيسيا

روسيا والصين
روسيا والصين

التقى وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانج يي، اليوم الخميس، حيث قاما بتقييم جهود المجتمع الدولي تجاه تسوية الأزمة الأوكرانية من خلال المفاوضات.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الروسية، فقد اجتمع الطرفان على هامش اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، حيث تبادلا وجهات النظر حول الوضع الحالي حول الأزمة الأوكرانية، وتم إيلاء الاهتمام لتقييم جهود المجتمع الدولي لبدء عملية مفاوضات سلمية بشأن أوكرانيا.

وخلال اللقاء، أبدي الوزيران ترحيبهما لتطوير الحوار السياسي والتعاون العملي بين روسيا والصين على خلفية الاضطرابات المتزايدة في العالم. 

وأشارت وزارة الخارجية الروسية في بيانها، إلى أنه تم إيلاء اهتمام خاص لمسار تنفيذ الاتفاقات المبرمة في أعقاب الاتصالات الثنائية رفيعة المستوى التي جرت منذ بداية هذا العام. 

وأكدت الوزارة على أهمية الحفاظ على التعاون بهدف تعميق التفاعل في السياسة الخارجية بين بكين وموسكو.

كما أوضح بيان الخارجية الروسية أن لافروف ووانج أجروا مناقشة مطولة للتعاون داخل إطار الآسيان في سياق النشاط المتزايد من جانب بعض البلدان بهدف إنشاء صيغ عسكرية وسياسية تهدف إلى تقويض نظام مرتكز على الآسيان تم اختباره عبر الزمن للحفاظ على الاستقرار والأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأضاف البيان، أن المحادثات أكدت على أهمية تعزيز التعاون في السياسة الخارجية بين موسكو وبكين عبر منصات دولية متنوعة، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة شنجهاي للتعاون وتحالف بريكس، ومنظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ وG20.

ولخصت الخارجية الروسية أنه تم التعبير عن التزام مشترك بتعزيز التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا المدرجة على جدول الأعمال الإقليمي والعالمي من أجل تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدلاً واستدامة.

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