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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تفضح خطط اليابان وكوريا الجنوبية في امتلاك أسلحة نووية أمريكية

اليابان وكوريا الجنوبية
اليابان وكوريا الجنوبية

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إن كوريا الجنوبية واليابان ترسلان إشارات مفادها أنهما لا تعارضان الحصول على أسلحتهما النووية أو التعامل مع الأسلحة الأمريكية، وهذه اتجاهات خطيرة.

وأوضح “لافروف”، في تصريحات صحفية، "يروج حلف الناتو لفكرة مفادها أن الأمن في منطقتي أوروبا والمحيط الأطلسي والهندى والمحيط الهادئ غير قابل للتجزئة"، لافتا إلى أنه من المقرر نقل أجزاء من البنية التحتية العسكرية للناتو إلى تلك المنطقة، بما في ذلك تلك البلدان التي دُعيت إلى قمة فيلنيوس وهم استراليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية. 

وأضاف وزير الخارجية الروسي، أن اليابان وكوريا الجنوبية يرسلان بالفعل إشارات إلى أنهما لا تعارضان نشر أسلحة نووية أمريكية على أرضهما أو الحصول على أسلحة نووية خاصة بها، وهذا اتجاه خطير وخطير للغاية".

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