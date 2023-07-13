اجتماع جاكرتا.. وزير الخارجية الروسي يناقش مع نظيرة الهندي القضايا الاقتصادية وأوكرانيا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ونظيره الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، اليوم الخميس، العلاقات الثنائية والتفاعل داخل منظمة شنجهاي للتعاون وتحالف بريكس والذي يضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

والتقى وزير الخارجية الروسي مع نظيرة الهندي على هامش اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المقام في عاصمة إندونيسيا في جاكرتا.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، أن الجانبان ناقشا خلال المحادثة عددًا من القضايا ذات الصلة بالعلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات، كما وتبادلا الآراء حول القضايا الرئيسية في جدول الأعمال الإقليمي والدولي، بما في ذلك التفاعل في مواقع منظمة شنجهاي للتعاون ومجموعة دول البريكس.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الهندي عبر صفحته على تويتر، إنه ناقش القضايا الاقتصادية الثنائية والوضع في أوكرانيا مع نظيرة الروسي خلال اجتماع جاكرتا.