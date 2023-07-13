بسبب تفجير سد كاخوفكا.. اتهامات خطيرة من وزير الخارجية الروسي للأمم المتحدة

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن المنظمات الإنسانية الدولية لم تتوصل إلى أي تقييم مبدئي لتفجير نظام كييف لمحطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية.

وأوضح لافروف في تصريحات صحفية، أنه في ظل الوضع المتعلق بتفجير محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، فإن وكالات الأمم المتحدة تتبع تعليمات الغرب وكييف، وتقتصر دورها على المحاولات الظاهرية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

تقصير الأمم المتحدة

وأضاف: "فيما يتعلق برد المنظمات الإنسانية الدولية على ما حدث، كما في حالة تخريب خط أنابيب الأمونيا توجلياتي - أوديسا والعمل الإرهابي ضد خطوط أنابيب نورد ستريم، لم يتم سماع أي تقييمات مبدئية منها".

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن وكالات الأمم المتحدة تحصر دورها في المحاولات الظاهرية لإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين عبر خط الاتصال القتالي، لافتا إلى أنهم يعلمون أن هذا غير واقعي في سياق العملية العسكرية، لكنهم ما زالوا يحاولون تنفيذ النظام السياسي للغرب وأوكرانيا.

وشدد لافروف على أن روسيا ليس لديها شك على الإطلاق في أن المسؤولية وراء الانفجار الذي وقع في كاخوفكا تقع على عاتق نظام كييف، قائلا: "ليس لدينا شك في أن كييف كانت مسؤولة عن تفجير محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية، ويبدو أن نظام كييف يطالب ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جريمة ارتكبها هو نفسه، وربما لم يحدث هذا من قبل في تاريخ هذه المحكمة الزائفة.

وأوضح لافروف، أن روسيا قد حذرت مجلس الأمن الدولي بشأن خطط النازيين الجدد الأوكرانيين لتدمير السد مرة أخرى في أكتوبر من العام الماضي، مضيفا: "طلبنا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن يبذل قصارى جهده لمنع هذا السيناريو الإجرامي".

وأضاف وزير الخارجية الروسي أن عدم استجابة الأمانة العامة للأمم المتحدة عززت ثقة السلطات الأوكرانية بأنها ستفلت من العقاب.

وفي ساعات الصباح الباكر من يوم 6 يونيو الماضي، نفذت القوات الأوكرانية ضربة على محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، حيث دمر القصف صمامات السد الهيدروليكي في سد كاخوفكا، مما أدى إلى تصريف المياه بشكل غير متحكم فيه.

وتسبب انهيار السد في أضرار بيئية خطيرة، حيث جرفت الأراضي الزراعية على طول نهر دنيبر، وقالت خدمات الطوارئ إن أكثر من 53 شخصا قتلوا في الحادث.