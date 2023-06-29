أكبر كارثة في أوروبا منذ عقود.. 100قتيل في انهيار سد نوفا كاخوفكا

لقي نحو 100 شخص مصرعهم في أعقاب انهيار سد نوفا كاخوفكا بـ خيرسون في وقت سابق من هذا الشهر، وفقًا لتحديث صدر من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفق ما ذكرت وكالة يوكراين فورم.

تم العثور على أكثر من 60 جثة يومي السبت والأحد وحدهما، وفقًا للتحديث.

ذكرت شبكة سي إن إن سابقًا أن عدد القتلى من انهيار السد ارتفع إلى 45 ، حيث قدم كل من المسؤولين الأوكرانيين والروس تحديثات بشأن القتلى.

يعد انهيار سد نوفا كاخوفكا أحد أكبر الكوارث الصناعية والبيئية في أوروبا منذ عقود.

دمر انهيار السد بشكل كارثي قرى بأكملها، وغمرت الأراضي الزراعية ، وحرم عشرات الآلاف من السكان من الكهرباء والمياه النظيفة، وتسبب في أضرار بيئية جسيمة.

لا يزال من المستحيل تحديد ما إذا كان السد قد انهار لأنه تم استهدافه عمدا أو إذا كان الانهيار قد نتج عن فشل هيكلي.

يخضع السد ومحطة الطاقة الكهرومائية للسيطرة الروسية، وبالتالي لا يمكن الوصول إليه من قبل محققين مستقلين، مما يترك الخبراء في جميع أنحاء العالم يحاولون تجميع ما حدث بناءً على أدلة مرئية محدودة.

وألقى العديد من المسؤولين الغربيين باللوم على روسيا في الكارثة ، إما اتهموا موسكو مباشرة باستهداف السد أو قالوا إن روسيا مسؤولة لمجرد أنها المعتدي في الحرب على أوكرانيا، وفق مزاعمهم.