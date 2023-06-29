عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكبر كارثة في أوروبا منذ عقود.. 100قتيل في انهيار سد نوفا كاخوفكا

سد نوفا كاخوفكا
سد نوفا كاخوفكا

لقي نحو 100 شخص مصرعهم في أعقاب انهيار سد  نوفا كاخوفكا بـ خيرسون في وقت سابق من هذا الشهر، وفقًا لتحديث صدر من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفق ما ذكرت وكالة يوكراين فورم.

تم العثور على أكثر من 60 جثة يومي السبت والأحد وحدهما، وفقًا للتحديث.

ذكرت شبكة سي إن إن سابقًا أن عدد القتلى من انهيار السد ارتفع إلى 45 ، حيث قدم كل من المسؤولين الأوكرانيين والروس تحديثات بشأن القتلى.

يعد انهيار  سد نوفا كاخوفكا  أحد  أكبر الكوارث الصناعية والبيئية  في أوروبا منذ عقود.

دمر انهيار السد بشكل كارثي قرى بأكملها، وغمرت الأراضي الزراعية ، وحرم عشرات الآلاف من السكان من الكهرباء والمياه النظيفة، وتسبب في أضرار بيئية جسيمة.

لا يزال من المستحيل تحديد ما إذا كان السد قد انهار لأنه تم استهدافه عمدا أو إذا كان الانهيار قد نتج عن فشل هيكلي. 

يخضع السد ومحطة الطاقة الكهرومائية للسيطرة الروسية، وبالتالي لا يمكن الوصول إليه من قبل محققين مستقلين، مما يترك الخبراء في جميع أنحاء العالم يحاولون تجميع ما حدث بناءً على أدلة مرئية محدودة.

وألقى العديد من المسؤولين الغربيين باللوم على روسيا في الكارثة ، إما اتهموا موسكو مباشرة باستهداف السد أو قالوا إن روسيا مسؤولة لمجرد أنها المعتدي في الحرب على أوكرانيا، وفق مزاعمهم.

أراضي الزراعية الاراضي الزراعي الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية الاوكراني الأوكرانيين والروس الأوكرانيين الأوكرانية الانهيار السبت والأحد الطاقة الكهرومائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه الآن|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميا ثاني أيام العيد وعيار21 مفاجأة

والدة طالبة أكتوبر: عامل الدليفري استدرج بنتي عشان يكسر عيني وأوافق يتجوزها 

بعد حرقه في السويد.. شاهد| بوتين يحتضن المصحف ويؤكد: "المسلمون إخوتنا"

الدرجات حلوة|بشرى سارة من كنترولات الثانوية العامة وقرارات بشأن امتحان الكيمياء قريبا

مهمة مستحيلة.. كيف يصعد الزمالك لدوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي؟

منافس الزمالك .. النصر السعودي يضم صفقة عالمية خلال ساعات

لاستعادة الصدارة.. الأحمر يواجه البنك الأهلي في الدوري الممتاز

إصابة 14 شخصا بحادث أتوبيس على طريق الكريمات في الجيزة

موضوعات متعلقة

ارتفاع ضحايا غارة روسية على كراماتورسك إلى 12 شخصًا

درجة الحرارة تصل 48 في عرفة ومطالب للحجاج بأخذ احتياطاتهم| تفاصيل

السعودية تعلن تأييدها إنضمام الاتحاد الإفريقي لمجموعة الـــ20

ولي العهد السعودي يصل منى ليشرف على راحة حجاج بيت الله الحرام

فريق طبي سعودي ينقذ حياة حاجة تركية من نزيف حاد

تحذير شديد لهيئة الموانئ الأوكرانية.. ضرر كبير قد يلحق بأسعار الغذاء

أين اختفى بريجوزين؟.. مسئول مخابراتي يكشف مكان قائد فاجنر

846 جامعًا لصلاة عيد الأضحى في جدة.. وهذا وقتَ الإقامة

ترشيحاتنا

طواف الإفاضة .. حكمه وهل يجوز تركه وجمعه مع طواف الوداع؟

دوافع سياسية.. صدى البلد يكشف أسباب حرق المصحف بالسويد واستفزاز المسلمين

أسعار الأسماك والجمبري اليوم الخميس 29 يونيو ثاني أيام عيد الأضحى

موبايلات المستقبل.. أفضل الهواتف الذكية القابلة للطي يمكنك شراؤها

فئة الـ SUV.. أسعار هيونداي توسان في إجازة العيد

أيهما أفضل الأضحية أم الصدقة .. أمين الإفتاء يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة غريبة.. جزار يضع بخورا في فم عجل خلال عيد الأضحى

بعد هذا السيناريو|بيراميدز يطيح بآمال الزمالك بدوري إفريقيا..والقلعة البيضاء تحجز الكونفدرالية (تفاصيل)

وفرت أجرة الجزار.. سيدة مصرية تنهي أبرز مظاهر عيد الأضحي بمفردها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لبان الدكر؟

فيديو

مقطع فيديو لمسنة تنهار من البكاء في مكة تثير تعاطف السوشيال ميديا..شاهد

مقطع فيديو على متن طائرة بريطانية يحصد ملايين المشاهدات.. شاهد

مشاكل وأزمات.. محمد رمضان يكشف مواقف ندم عليها في حياته

كلمة بحبك.. موقف محرج لـ محمد رمضان مع حنان ترك قبل سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

اﻟﻤﺰﻳﺪ