روسيا تندد بتصريح الأمين العام لحلف الناتو وتؤكد أن تلك السياسة غير مجدية

ندد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بتصريح للأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرج أعلن فيه أن الحلف سيعمل مع شركاء بأوروبا وآسيا ضد روسيا والصين، مؤكدا أن تلك السياسة غير مجدية.



وقال لافروف -خلال مؤتمر صحفي في أعقاب اجتماع روسيا-"آسيان" في جاكرتا، اليوم الخميس، وفقا لما ذكرته قناة روسيا اليوم الإخبارية - إن الوثائق الأساسية لكل من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي تنص على أن روسيا والصين تشكلان تهديدا وتحديا، مؤكدا ضرورة التصدي للانتهاك المباشر لمبدأ ميثاق الأمم المتحدة بشأن ضرورة الاحترام والمساواة في السيادة بين جميع الدول.

