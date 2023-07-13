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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار النقل الجوي .. دورة تدريبية بوزارة الطيران بالتعاون مع المنظمة العربية

صورة من الدورة التدريبية
صورة من الدورة التدريبية

استضافت وزارة الطيران المدنى دورة تدريبية تحت عنوان "اسعار النقل الجوي" بالتنسيق والتعاون مع المنظمة العربية للطيران المدنى، ويأتى هذا التعاون في ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني نحو تعزيز التعاون مع الأشقاء العرب في مختلف أنشطة الطيران المدني.

استمرت الدورة فعالياتها على مدار الخمس أيام الماضية بمشاركة ٤٠ متدرب من ممثلي إدارات النقل الجوى من الدول العربية الشقيقة شملت دول كل من ؛ المملكة العربية السعودية والمغرب وموريتانيا وليبيا إلى جانب عدد من ممثلى سلطة الطيران المدنى المصري.

وأدار البرنامج الدكتور حسن محمد حسن أستاذ الإدارة والاقتصاد فى جامعة حلوان وعين شمس وبإشراف من خالد عنتر خبير النقل الجوي بالمنظمة العربية للطيران المدني.

ودارت الدورة حول تعريف أسس تسعير النقل الجوي سواء لشركات الطيران أو شركات خدمات الطيران بالإضافة الي الاطلاع علي منظومة التسعير عالمياً، وفي ختام الدورة قام الملاح هشام عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للنقل الجوي بسلطة الطيران المدني المصري بتوزيع شهادات التقدير علي جميع المتدربين الذين اجتازوا الدورة بنجاح  . حيث أشاد جميع الحضور بالمستوى المتميز للدورة وما استفادوا به  من معلومات ذات قيمة عالية فى هذا المجال .

جدير بالذكر أن المنظمة العربية للطيران المدنى هي منظمة عربية متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية تهدف إلى توثيق التعاون و تطوير العمل بين الدول العربية الأعضاء فى مجال الطيران المدنى بما يسهم فى توحيد الأراء والجهود الفاعلة لمواجهة التحديات التى قد  تواجه هذه الصناعة على المستويين الإقليمى والدولى ويبلغ عدد أعضائها إلى ٢٢ دولة عربية.

وزارة الطيران النقل الجوي وزير الطيران المنظمة العربية للطيران المدني

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