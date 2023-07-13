السيسي: قمة اليوم تؤكد الدور المحوري لدول الجوار في حل الأزمة السودانية.. فيديو

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالشكر لرؤساء الدول و الحكومات المشاركين في قمة دول جوار السودان، على إسهاماتهم التي أسرت أعمالها ، مؤكداً أن أجتماع اليوم قد وجه رسالة واضحة ، أن لدول الجوار دوراً محورياً لحل الأزمة القائمة ، و تقديم يد العون للأشقاء في السودان.

السيسي: إيصال المساعدات الإنسانية و الإغاثية إلى الشعب السوداني



وأكد السيسي، خلال مؤتمر قمة دول جوار السودان، أنه سوف يتم وضع الضمانات التي تكفل الحد من الأثار السلبية للأزمة السودانية على دول الجوار، بالإضافة إلى دراسة ألية إيصال المساعدات الإنسانية و الإغاثية إلى الشعب السوداني.

السيسي: تكليف ألية الأتصال ببحث الإجراءات التنفيذية المطلوبة



وأضاف عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أنه سوف يتم تكليف ألية الأتصال ببحث الإجراءات التنفيذية المطلوبة، لمعالجة تداعيات الأزمة السودانية على مستقبل و إستقرار السودان ووحدته وسلامة أراضيه، و الحفاظ على مؤسساته الوطنية.

