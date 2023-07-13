مؤشرات مبشرة.. الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة

قدمت نورهان عادل، مذيعة “صدى البلد”، تغطية خاصة عن موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة وموعد ظهور النتيجة، حيث أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، في فيديو عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لمركز معلومات مجلس الوزراء، موعد نتيجة الثانوية العامة.

وقال إنه من المتوقع أن يكون موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة لهذا العام، أوائل الشهر القادم ، وأن مؤشرات النتيجة مبشرة.

وكشف مفاجأة تخص نتيجة الكيمياء الذي شكا طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية صعوبته، منوها بأن نتائج الامتحان مبشرة، فقد تم تصحيح نصف أوراق مادة الكيمياء وتبين حصول أكثر من 1000 طالب على الدرجة النهائية ، و أكثر من 5000 طالب حصلوا على 95% فأعلى.

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شاهد الفيديو

https://fb.watch/lLHNu5eZ9i/?mibextid=qC1gEa