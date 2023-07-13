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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جلسات تحفيزية من شيكابالا للاعبي الزمالك

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن عقد محمود عبد الرازق "شيكابالا " قائد الفريق الأول لكرة القدم على عقد جلسات مع اللاعبين خلال معسكر الفريق الأبيض لخوض مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها مساء اليوم باستاد القاهرة في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقام قائد الفريق بتحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز وطالبهم بالتركيز الشديد وبذل أقصى جهد خلال شوطي المبارة للظهور بأفضل مستوى.

وشدد شيكابالا في حديثه مع اللاعبين على ضرورة الثقة في أنفسهم وفي قدرتهم على تقديم مباراة كبيرة وتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي .

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - مصطفى الزناري  - أحمد فتوح - حاتم سكر .

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"- أحمد عبد الرحيم " ايشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - محمد صلاح.

 

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