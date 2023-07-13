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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بلوك مختلف .. أحمد جمال يطرح أحدث أغنياته أنا أشتريت

أحمد جمال
أحمد جمال

طرح المطرب الشاب أحمد جمال أغنيته الجديدة بعنوان أنا أشتريت وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.


الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة ومن ألحان أحمد جمال نفسه فيما تولى مهمة توزيع الأغنية وعمل المكساج coolpix_boy.

وظهر أحمد جمال فى الفيديو كليب بلوك مختلف تماما، اعتمد فيه على الظهور بشعر طويل ونظارة وهو ما نال اعجاب عدد من جمهوره.

كلمات الأغنية 

وتقول كلمات الأغنية: خد قلبي و هات اللي تجيبه
 ده كفايه انك تبقي حبيبه

 و يابخته يا حظه و يا هناه 

اللي انت هتبقي من نصيبه

 خد عيني اخطفها وسهرها

 ف عنيك الدنيا ومحورها

 وطبيعي ان الحاجه الحلوه

 بتقع في ايد اللي يقدرها

 انا اشتريت

 لا بصراحه انا حبيت

 قلبي اتعملو update ولقيت نفسي معاك

 انا اشتريت

 لا ده انا بيك استكفيت

 كنت بدور لفيت

 و مشيت خطوة خطوة وراك

 انت لقطه بجد متتسابش

 لو سيبتك اخسر ماكسبش

 عيني شايفاك حلو وكامل

 مع ان الحلو مايكملش

 انت فرصه انت متتعوضش

 نسخه واحده انت ماتكررش

 اي حاجه عادي ممكن تحصل

 بس انت جمالك محصلش

 هات حتة من قلبك ليا 

هاتها و سيب الباقي ليا 

لو كانت حنيتك زايدة 

هات حبة انا محتاج حنية

 خد وقتك فكر و ارجعلي

 ده انا شايفك دايب و واقعلي

 عارف قيمتك عمال تتقل

 و انا عارف انك جاي تبيعلي

 

أخر حفلات أحمد جمال

وكان أحمد جمال قد شارك فى حفل افتتاح الفرع الرابع للنادي الأهلي بالشيخ زايد حيث قدم خلال الحفل يوم 1 من شهر يونيو الماضى فقرة غنائية ومعه عضوا كورال الأوبرا المصرية ساندرا ولجين.

وافتتح المطرب أحمد جمال والفريق الغنائي للأوبرا المصرية فقرات الحفل الغنائي بأغنية «تحيا مصر».
كما قدم الطفل عبد الرحمن عماد من ذوي الهمم فقرة غنائية بمشاركة أعضاء كورال دار الأوبرا المصرية ضمن فقرات الحفل الغنائي، ثم استكمل المطرب أحمد جمال فقرات الحفل الغنائي وسط حضور الجميع.

أحمد جمال المطرب الشاب أحمد جمال مصطفى حدوتة أنا أشتريت

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