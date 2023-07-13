الجامعة العربية تبحث سبل تعزيز العلاقات مع تشيلي .. والعمل على تطويرها

عُقد اليوم الخميس لقاء بين السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية، والسفير روبيرتو إيبرت سفير تشيلي بالقاهرة.

تم خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز العلاقات بين جامعة الدول العربية وتشيلي والعمل على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.

وأكد السفير على أن جامعة الدول العربية من جانبها تولي اهتماماً كبيراً إلى الارتقاء بالعلاقات العربية مع دول أمريكا اللاتينية في مختلف المجالات.

كما تناول اللقاء مجمل التطورات الراهنة على الساحة العربية، خاصةً مستجدات القضية الفلسطينية.