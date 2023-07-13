فيفي عبده: بتشتم كتير.. وهرقص لو عندي 90 سنة

حرصت الفنانة فيفي عبده، على أن ترد على الانتقادات التي تتعرض لها بعد نشرها فيديوهات وهي ترقص فيها.

وقالت فيفي عبده، اثناء لقائها في برنامج ET بالعربي، : لو عندي 90 سنة وقادرة أني أرقص هعمل كده، ليه الناس عايزة تمنع عني الاكسجين أنا بحب الرقص جدا، وعندي جمهوري اللي بيحبني في كل حالاتي.

وتابعت الفنانة فيفي عبده قائلة: “أنا بتشتم كتير على السوشيال ميديا بس مش كل قط يتقال له يا مشمش، ولا كل فار يعرف يختار، واللي في جمالي يبصق على أفعالي، واللي مش عاجبها من شعرها هجيبها”.

يذكر أن كشفت الفنانة فيفي عبده عن تعرضها لوعكة صحية شديدة، مؤكدة أنها تتعرض للحسد في كثير من الأوقات.

وقالت فيفي عبده في لقاء مع et بالعربي: لأول مرة بقول لجمهوري ارحموني الناس كلها بتحبني، لكن أنا ممكن أحسد نفسي والحسد موجود ولكن زاد عن حده معايا، ومش عاوزة أضعف وأقول لهم أني محسودة لأني مش عاوز العطف وأنا دايما واقفة زي الأسد برقص ومبسوطة وبسمع المزيكا، ومش عاوزة اكئب الناس لأن الناس دي بتصحى من النوم تشوف صفحتي ويشوفوا عاملة إيه.