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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع 2 طن لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في سيناء

استلام اللحوم من
استلام اللحوم من مديرية الاوقاف

سلمت مديرية أوقاف بمحافظة شمال سيناء، اليوم الخميس  اللجنة المركزية بمديرية التضامن الاجتماعى  بالمحافظة  ٢ طن لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في مختلف مدن وقرى  مراكز شمال سيناء.

 

وأكد الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، أن دفعة اللحوم الواردة من وزارة الأوقاف تم  تسليمها للجنة المركزية لمديرية التضامن الاجتماعي فى حضور وكيل أول الوزارة سكرتير عام المحافظة  أسامة الغندور، واللجان الثلاثية من كلٍ من لجنة مديرية أوقاف شمال سيناء برئاسة مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، واللجنة المركزية لمديرية التضامن الاجتماعي برئاسة  على غيط، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، و لجنة الإشراف والمتابعة من محافظة شمال سيناء. 

 

قوائم المستفيدين:

 

وأعلن الشيخ محمود مرزوق مدير عام  أوقاف شمال سيناء، أن عملية  التوزيع ستتم  بالتنسيق بين محافظة شمال سيناء و مديرية أوقاف شمال سيناء ، ومديرية التضامن الاجتماعي، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

 

وقال الشيخ حسين البنديرى مدير المتابعة بالمديرية أن التوزيع وفق يتم ضوابط وإجراءات قام بوضعها مدير المديرية مع اللجنة المشكلة ، لتنفيذ ضوابط تعليمات وزارة الأوقاف فى عملية الإستلام والتسليم والتوزيع .

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سيناء لحوم الاضاحى الاسر بالرعاية

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