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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قذائف شيكابالا تتوعد محمد الشناوى فى قمة الأهلى والزمالك

شيكابالا لاعب الزمالك
شيكابالا لاعب الزمالك

 يعيش محمود عبدالرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك حالة من التألق فى المباريات الأخيرة للفارس الأبيض بعدما سجل هدفا رائعا فى مرمى المقاولون ومن قبله غزل المحلة الأمر الذى جعل أسوريو المدير الفنى للفريق الأبيض يعتمد عليه بشكل أساسى .

ويخطط شيكابالا لممارسة هوايته بإطلاق القذائف المدوية فى مواجهاته الأخيرة أمام النادى الأهلى بعدما نجح فى هز شباك محمد الشناوى فى نهائى القرن الأفريقى 2020 بدورى الأبطال  وفى الدورى فى مرمى على لطفى .

من جانبه .. عقد شيكابالا جلسة مع نجوم الزمالك وطالبهم بضرورة الفوز على الأهلى وتعويض نتيجة الخسارة فى الدور الأول بثلاثية مؤكدا أن الفريق الأبيض يستطيع اسعاد جماهيره فى تلك المواجهة المرتقبة بين القطبين الكبيرين .

وتمنى شيكابالا أن تتحلى جماهير الأهلى والزمالك التى ستحضر المباراة التحلى بالروح الرياضية والتشجيع المثالى بعيدا عن التعصب وتوجيه السباب لاى من أطراف المباراة مؤكدا أن الكرة تلعب من أجل متعة الجماهير فى النهاية .

رسائل أوسوريو قبل القمة 

وضع الكولومبى خوان كارلوس أسوريو المدير الفنى للزمالك خطة عبور القمة 126 عندما يلتقى الأهلى مساء الخميس فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ31 للدورى.

ويسعى أسوريو لتقديم أوراق اعتماده بقوة مع الجماهير البيضاء بتحقيق فوز على الغريم التقليدى الأهلى فى أول لقاء تحت قيادته الفنية بعدما حال انسحاب الزمالك من السوبر المصرى الماضى من صدام مبكر بينه وبين السويسرى كولر المدير الفنى للأهلى بالإمارات ..

وطالب خوان كارلوس أوسوريو تسجيهلات لمواجهة الاهلى  للتعرف على نقاط القوة ومفاتيح اللعب فى  الفريق الأحمر، فى المباراة التى ستكون بمثابة الاختبار الاول للمدرب الكولومبى مع الفريق الابيض 

ويعول أوسوريو على حصد الفوز على الأهلي باعتبار ان المباراة ستكون بمثابة  بطولة خاصة ، فضلا عن  زيادة أسهمهمع جماهير  القلعة البيضاء التى باتت تتغنى بأسمه فى المدرجات وعلى منصات التواصل الأجتماعى، خاصى بعد التطور الفنى والبدنى للفريق ككل تحت قيادته، حيث نجح فى تحقيق  سلسلة انتصارات متتالية، حيث نجح في الفوز خلال آخر 5 مباريات على كل من (طلائع الجيش، الاتحاد السكندري، فاركو، غزل المحلة والمقاولون العرب)

وحرص أوسوريو على توجيه مجموعة من الرسائل إلى لاعبيه تصدرها التحذير من الثقة الزائدة بسبب النتائج الإيجابية والكبيرة في الجولات الأخيرة له وشدد على صعوبة لقاء المارد الأحمر.

وحذر أوسوريو لاعبيه في نفس الوقت من إثارة أية مشكلات على غرار واقعة إبراهيما نداي لاعب الوسط الهجومي مع شوقي غريب مدرب المقاولون العرب ولوح المدرب الكولومبي بورقة توقيع عقوبات مالية على أي لاعب يثير أزمة حفاظا على صورة الفريق الرائعة في الفترة المقبلة بشكل عام.

وشهدت الايام الماضية قيام  عبدالواحد السيد مدير الكرة بعقد سلسلة من الاجتماعات أبرزها مع اللاعبين الكبار محمود عبدالرزاق "شيكابالا"قائد الفريق واحمد فتوح وزيزو  سعيا وراء تحفيزهم على ضرورة فتح صفحة جديدة مع الفريق ولم الشمل بين اللاعبين القدامى والجدد والتعاهد على الظهور بشكل مختلف وتحقيق لقب السوبر، بعد خسارة أكثر من بطولة من بداية الموسم الحالى .

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