انخفاض شديد لـ الدولار بسبب قرار مرتقب لـ الفيدرالي الأمريكي

انخفض الدولار الأمريكي، إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2022، اليوم الخميس، حيث عزز تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى فقط هذا العام، مما أدى إلى تآكل ميزة عائد الدولار على نظرائه.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي، مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.5 ٪ إلى 100 نقطة، بعد انخفاضه في وقت سابق إلى 99.968، وهو أدنى مستوى جديد.

وكان مؤشر الدولار يتجه نحو أكبر انخفاض أسبوعي له حتى الآن في عام 2023.

ارتفع اليورو بنسبة 0.6٪ مقابل الدولار إلى 1.1190 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوى جديد في 16 شهرا في وقت سابق من الجلسة.

وتوجه اليورو إلى مكسب يومي سادس، وهو أطول ارتفاع له مقابل الدولار هذا العام.

مقابل الفرنك السويسري، انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في ثماني سنوات عند 0.8588 فرنك.

عززت البيانات الأمريكية، اليوم الخميس، وجهة النظر القائلة بأن التضخم معتدل.

وارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 0.1 ٪ في يونيو، مع الزيادة السنوية عند 0.1 ٪ أيضا، وهو أصغر ارتفاع على أساس سنوي منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.