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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد رياضي: الزمالك يرى الفوز اليوم رد اعتبار على صفقة إمام عاشور

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك

قال جمال الزهيري، الناقد الرياضي، إن مباراة الأهلي والزمالك اليوم ليست مباراة سهلة على كلا الفريقين، إذ أنها ستكون مباراة صعبة جدا، ولكن مارسيل كولر، المدير الفني لصفوف نادي الأهلي سيكون أكثر راحة وهدوءا كما اعتاد جماهير الأهلي منه، خاصة أنه لديه العديد من الأسلحة الهامة هجوميا مثل حسين الشحات، ومحمود عبد المنعم كهربا، وبيرسي تاو. 

 

ناقد رياضي يتحدث عن مباراة القمة اليوم 

وأضاف "الزهيري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير في برنامج "المصري افندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن لاعبي وجماهير الزمالك ينظرون إلى الفوز على الأهلي على أنها تعادل الفوز بكل بطولات الموسم، خاصة أن مباريات القمة عادة ما تكون بطولة خاصة. 

 

وتابع الناقد الرياضي، أن الحديث عن انتقال إمام عاشور إلى الأهلي أثر بشكل كبير على جماهير الزمالك، وقد يعتبروا فوز الزمالك رد على صفقة إمام عاشور، مضيفا: "إمام ليس أول لاعب ينتقل من الزمالك للأهلي أو العكس، إذ أن من سنوات عديدة واللاعبين ينتقلون من القطبين إلى بعضهم البعض". 

 

وواصل، أن الأهلي سيعاني من غياب مروان عطية في مباراة اليوم، إذ أنه واحد من اللاعبين الأساسيين في مباريات الأهلي الأخيرة، موضحا أن أليو ديانج تم حل أزمته ومشاركته أساسي اليوم خير دليل. 

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