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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بأحدث معالج كوالكوم.. شاومي تستعد لإطلاق هاتف Redmi بمواصفات "بريميوم"

Redmi K70
Redmi K70

 

تخطط شركة "شاومي" الصينية لإطلاق وشيك لسلسلة هواتف الذكية القادمة التي تحمل اسم تجاري  Redmi K70 باحدث الإمكانيات فيما يخص التشطيب والمواد المستخدمة في التصنيع، سيحصل الطراز الأساسي لسلسلة K الشهيرة على ترقيات بارزة لترسيخ مكانته كجهاز "أساسي رائد".

مواصفات Redmi K70

وفقا لتقرير موقع gizmochina التقني، تزعم مصادر مطلعة من داخل الشركة الصينية أن طراز ريدمي  K70 في إصداره القياسي سيكون مزودًا بمعالج من "كوالكوم" مجموعة شرائح  Snapdragon 8 Gen 2 القوية من الجيل الثاني ذات الأداء السريع والمميز للغاية. 

Redmi K70

بالإضافة إلى ذلك، تعتبر شريحة سناب دراجون السلسلة 8 من الجيل الثاني  هي نفس الشريحة التي تدعم طراز Redmi K60 Pro برو الأعلى وهو أمر ليس مفاجئا بالكامل خاصة وأن طراز Redmi K60 الحالي يتميز بوجود معالج Snapdragon 8+ Gen 1 ، والذي كان بمثابة ترقية كبيرة عن معالج "ميدياتك" شريحة Dimensity 8100 الموجودة في طراز K50 الأساسي.

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من ناحية أخرى ، زعم التقرير أن طراز “ريدمي”  K70 Pro الأعلى من القياسي سيحتوي على شرائح الجيل التالي من Qualcomm، بمعنى أوضح ستكون شريحة Snapdragon 8 Gen 3 SoC من الجيل الثالث كما يؤكد التقرير أن كلا من Redmi K70 و K70 Pro سيتم إطلاقهما في الصين في الربع الرابع من 2023، على رغرا ما حدق مع طراز K60 الذي تم إطلاقه في ديسمبر.

سيتم طرح الهواتف الذكية في الأسواق المختلفة للبيع أوائل العام المقبل. من المحتمل أن تستحوذ سلسلة Redmi K70 من الفئة المتوسطة الممتازة على كثير من الاهتمام بين المستخدمين وعشاق الحصول على على هواتف معقولة في السعر بإمكانيات تضاهي هواتف الفلاج شيب، مثل ما تقدم كلا من iQOO و Realme.

شاومي Redmi Redmi K70 ريدمى ريدمي K70 كوالكوم Qualcomm

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