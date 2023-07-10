فئة الـ3 آلاف جنيه.. اعرف مواصفات هاتف شاومي redmi A1 Plus

تقدم شركة شاومي مجموعة رائعة من الهواتف رخيصة الثمن التي تناسب الطبقة المتوسطة وكل من يريد أن يشترى موبايل بسعر رخيص نسبيا، ومن ضمن أرخص هواتف العلامة التجارية الصينية Redmi A1 Plus ثنائي الشريحة.

ويتوفر موديل شاومي ريدمي A1 بلس على منصة أمازون مصر بسعر 3,199 جنيه مصري فقط، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي وسعة تخزين 2 جيجابايت رام و 32 جيجابايت روم على التوالي، ونقدم إليك كافة مواصفاته في السطور التالية:

شاومي ريدمي

مواصفات Xiaomi Redmi A1+

وفقا لموقع gsmarena التقني، يتميز هاتف شاومي ريدمي إيه 1 بلس بشاشة LCD مقاس 6.5 بوصة، دقة وضوحها 720x1600 بكسل وكثافة بكسلات 269 نقطة لكل بوصة، درجة سطوع 400 شمعة لكل متر مربع، نسبة شاشة إلى هيكل 81.0%.

شاومي ريدمي

ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج من "ميدياتك" مجموعة شرائح MT6761 Helio A22 بدقة 12 نانو، رباعي النوى بتردد ميقاتي 2 جيجاهرتز، مع معالج رسوميات جرافيك PowerVR GE8320 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 2 جيجابايت رام وسعة تخزين 32 جيجابايت روم نوع eMMC 5.1 مع إمكانية زيادتها عبر بطاقة microSDXC.

ويستمد الهاتف قوته من وحدة خلايا بطارية سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 10 وات تعمل بالتكامل مع نظام تشغيل أندرويد 12 وواجهة مستخدم MIUI 12 وبالنسبة للوزن الإجمالي للجهاز فهو 192 جرام، مع أبعاد طول 164.9 ملم وعرض 76.8 ملم وسمك 9.1 ملم.

وبالنسبة لامكانيات التصوير نجد في اللوحة الخلفية كاميرات ثنائية مع مستشعر رئيسي بدقة 8 ميجابكسل فتحة عدسة واسعة وكاميرا أخرى بدقة 0.08 ميجابكسل مع فلاش ليد مزدوج وتقنية HDR، وكاميرا سيلفي في المقدمة بدقة 5 ميجابكسل.