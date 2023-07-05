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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

منافس iPhone15 .. هاتف شاومي 14 بأقوى معالج كوالكوم على الإطلاق

شاومي 14
شاومي 14

رغم أن شركة "شاومي" الصينية أخذت شهرتها ومكانتها العالمية من خلال الهواتف الذكية متوسطة المدى والرخيصة الثمن؛ إلا أنها بدأت في الاتجاه نحو إنتاج هواتف رائدة “فلاج شيب” تنافس بها آيفون وسامسونج جالاكسي فئة الـ S ، وبالفعل نجحت مع طرازات  Xiaomi 13 و 13 Pro البريميوم.

كل الشائعات تؤكد أن "شاومي" في طريقها حاليا لإعداد Xiaomi 14 و 14 Pro ، كما أن تقرير جديد من techradar يشير إلى أن هذه المجموعة من الهواتف الذكية ستكون مزودة بمجموعة شرائح "كوالكوم" من الجيل التالي Snapdragon 8 Gen 3. 

ومن المتوقع أن تعلن Xiaomi عن هذه الهواتف القادمة في نوفمبر القادم، مع إصدارها أولا في الصين ثم أوروبا في وقت لاحق.

شاومي 14

يُقال إن هاتف Xiaomi 14 القادم سيحزم مجموعة من الخصائص القوية الجديرة بالإعجاب، خاصة فيما يتعلق بالبطارية حيث يُقال إن الهاتف سيحتوي على بطارية تبلغ 4860 مللي أمبير في الساعة وشحن سريع بقوة 90 وات وشحن لاسلكي بقوة 50 وات. 

في السياق ذاته، يشاع أن هاتف  شاومي  Xiaomi 14 Pro يتجاوز هذه الأرقام ، حيث يحزم وحدة بطارية تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة، وشحن سريع سلكي بقوة 120 وات مع شحن لاسلكي بنفس القدرة.

في حين أن Qualcomm لم تعلن رسميًا عن مجموعة معالجات  Snapdragon 8 Gen 3 ، من الجيل الثالث، فمن المرجح أن تفعل ذلك قبل الكشف عن السلسلة القادمة من شاومي Xiaomi. حددت الشركة موعد انعقاد قمة Snapdragon القادمة ، وهو أبكر من المعتاد (يُعقد عادةً في نوفمبر أو ديسمبر) وسيكون في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر ، قبل إعلان Xiaomi 14 نوفمبر.

من المتوقع أن يكون الجيل الثالث من معالجات السلسلة الثامنة من سنابدراجون أكثر قوة وسرعة. وبالنظر إلى ما قامت الشركة بتقديمه مع  Snapdragon 8 Gen 2 و زيادة الكفاءة مع هواتف أندرويد، من المتوقع أن تكون معالجات سناب دراجون السلسلة 8 من الجيل الثالث أقوى من أي وقت مضى وستدخل في منافسة قوية مع آيفون iPhone.

آيفون الغلابة.. موبايل شاومي مش هتعرف تفرقه عن iPhone 14

ميزة جديدة في موبايلات شاومي تجعلها تتفوق على iPhone

بالرغم من أن شركة Apple قادت من الناحية التاريخية تطور كفاءة البطارية ، منذ طراز iPhone 12 و حتى 12 Pro Max ، لكن هذا التقدم أصبح أكثر تباطؤا خلال الآونة الأخيرة. مع صعود الشحن فائق السرعة ، جنبًا إلى جنب مع مكاسب كفاءة كوالكوم والبطاريات الأكبر في هواتف الأندرويد، يمكن أن ترى هواتف Android أكثر كفاءة وقوة وسرعة من أفضل أجهزة iPhone ؛ مما يفيد المشترين بالمنافسة المتزايدة.

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