تابلت شاومي Pad 6 في طريقه للأسواق العالمية .. اعرف السعر والمواصفات

كشفت الشركة الصينية شاومي Xiaomi لأول مرة عن جهازها اللوحي باد Pad 6 في الصين أبريل الماضي، وقد وصل إلى الهند في وقت سابق من هذا الشهر. الآن تم تعيين الكمبيوتر اللوحي ليشق طريقه إلى القارة الأوروبية.

بالرغم من عدم تأكيد شاومي رسميا عن طرح جهازها اللوحي في أوروبا، ظهرت حاليا تفاصيل حول متغيرات وإصدارات شاومي باد Xiaomi Pad 6 وأسعارها من قبل الخبير التقني المعروف بتسريباته الموثوق بها Ishan Agarwal.

سعر وإصدارات Xiaomi Pad 6

وفقًا لـ Agarwal ، سيتم تقديم تابلت Xiaomi Pad 6 بسعة ذاكرة عشوائية 6 جيجابايت رام + 128 جيجابايت من سعة التخزين و 8 جيجابايت رام + 256 جيجابايت روم. سيكون سعرهما 399 يورو و 499 يورو على التوالي.

Xiaomi Pad 6

يبدأ سعر الجهاز اللوحي في سوق المملكة المتحدة البريطانية بـ 369 يورو اي ما يعادل 12448.47 جنيه مصري. وأضافت الشركة أن جهاز شاومي Xiaomi Pad 6 سيكون متاحًا باللونين الأزرق والرمادي فقط ولن تطرحه باللون الذهبي.

لا تزال التفاصيل حول الجدول الزمني لإطلاق Xiaomi Pad 6 بالأسواق ومدى توفره غير متضح المعالم في الوقت الحالي. عادة ما يكون Ishan دقيقًا في ما يتعلق بالتسريبات ، لذلك يمكننا أن نتوقع ظهور الجهاز اللوحي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

مواصفات Xiaomi Pad 6

في أوروبا ، من المتوقع أن يحتفظ Xiaomi Pad 6 بنفس مواصفات المتغيرات الصينية والهندية، نفس التصميم الصندوقي ووحدة كاميرا مربعة مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجابكسل. وشاشة LCD مقاس 11 بوصة مع دقة تبلغ 2،8K ، ومعدل تحديث 144 هرتز ، ودرجة سطوع تصل إلى 550 شمعة في المتر المربع. وهو متوافق مع محتوى HDR10 و Dolby Vision. هناك مكبرات صوت رباعية تم ضبطها بواسطة "دولبي أتموس".

يتم تشغيل Xiaomi Pad 6 بواسطة معالج "كوالكوم" شريحة Snapdragon 870 تقترن بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت وتخزين 256 جيجابايت مع المتغير الأعلى في الإمكانيات، الجهاز اللوحي مدعوم ببطارية تبلغ 8840 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن 33 وات.