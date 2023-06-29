مراقبة شاملة لصحتك.. خصم 30% على سوار شاومي Mi Band 7 الذكي بالإمارات

تتنافس مواقع التجارة الرقمية فيما بينها على تقديم خصومات كبيرة وعروض جذابة بين الحين والآخر، خاصة في فترات الأعياد التي تعتبر مواسم تكثر فيها حركة البيع والشراء وتبادل الهدايا، وتركز هذه المواقع على طرح بعض طرازات الأجهزة الذكية والكهربائية بتخفيضات كبيرة، وبالتالي الشراء في هذا الوقت صفقة مضمونة ورابحة.

توفر منصة أمازون الإمارات السوار الذكي من "شاومي" Mi Band 7 بخصم كبير 30% وأصبح السوار معروض للبيع حاليا بسعر 139 درهم إماراتي فقط، إليك في السطور التالية كافة مواصفات السوار الذكي وفقا لماء جاء في الموقع الرسمي للشركة الصينية.

Xiaomi Mi Band 7

مواصفات Xiaomi Mi Band 7

يأتي السوار مع شاشة عرض نوعها أموليد قطرها 1.62 بوصة، عالية الدقة بها وضع التشغيل الدائم وبالتالي يمكنك تلقي الإشعارات بشكل مستمر ولا يفوتك أي شيء، كما يمكنك قراءة التاريخ ومطالعة الساعة والوقت من دون رفع معصمك أو استخدام أصابعك.

درجة سطوع الشاشة في السوار الذكي 100 شمعة لكل متر مربع، توفر دقة 192 في 490 بكسل وكثافة بكسلات 326 بكسل لكل بوصة، والشاشة أكبر بمقدار 25% عن الموديل السابق عليها "باند 6".

Xiaomi Mi Band 7

نجد في سوار شاومي مي سمارت باند 7 تصميم أنيق وجذاب وعصري اتبعت فيه الشركة أسلوب ولغة جديدة في واجهة المستخدم المعدلة لتبرز لك المعلومات والأرقام الرئيسية، راعت الشركة أن تكون التحديثات هدفها أن تصبح الواجهات أكثر وضوحًا وبساطة، كما تتوافر أحزمة ملونة مختلفة ومتنوعة جدا يمكنك الاختيار بينها، السوار القياسي يأتي باللون الأسود ويمكنك بعد ذلك شراء الألوان التي تناسب ذائقتك، ومنها الأزرق والزهري والبرتقالي والعاجي والزيتي والأخضر النيون والأخضر الكاكي والأزرق الكاكي وغيرها الكثير.

يأتي سوار شاومي مي سمارت باند 7 بـ 100 وجه ديناميكي مختلف يمكنك تخصيصها ما تحب، لتتوافق مع حالتك المزاجية أو ألوان ملابسك، كما أن عمر البطارية طويل جدا، تستمر في العمل 14 يوم بشحنة واحدة فقط.

تهتم شاومي بالجانب الصحي واللياقة البدنية لذلك ستجد في السوار الذكي مراقبة تفصيلية لمراحل النوم المختلفة و مراقبة تشبّع الدم المحيطي بالأكسجين طوال اليوم ومراقبة معدل نبضات القلب و تحليل الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين أثناء ممارسة التمارين الاحترافية، علاوة على كل ما سبق يتوفر أكثر من 110 أوضاع للأنشطة الرياضية

من ضمن التطبيقات المفيدة المدمجة في السوار الذكي تمرين التنفس بعمق و مراقبة مستوى التوتر ومؤشر النشاط الشخصي وقسم خاص لإدارة صحة المرأة وما يتعلق بالدورة الشهرية ومواعيدها.

يتميز السوار الذكي بعدد من الميزات الأخرى المرتبطة بالهاتف الذكي منها إلغاء قفل الهاتف وإشعار بالمكالمة الواردة و تحديد موقع الهاتف