شاومي تستعد لإطلاق هاتفها المميز Redmi 12 بسعر رخيص

كشفت تسريبات أن شركة شاومي الصينية تستعد لإطلاق هاتفها المميز للفئة المتوسطة Redmi 12 في عدد من الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، أولها ستكون السوق الهندية ثم السوق الأوروبية، بعد إطلاقه في بداية الشهر في تايلاند .

وبحسب موقع GSMArena فإن سعر هاتف شاومي Redmi 12 سيكون ضمن أرخص هواتف الفئة المتوسطة، حيث سيصدر في السوق الأوروبية بسعر حوالي 200 يورو .

وجاء هاتف شاومي Redmi 12 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع LCD قياس 6.79 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية ودقة +Full HD ، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ويقدم هاتف شاومي Redmi 12 كاميرا خلفية ثلاثية الأساسية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا أخرى بدقة 8 ميجابكسل مزودة بعدسة واسعة الزاوية ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف شاومي Redmi 12 بمعالج ثماني النوى من نوع Helio G88 من شركة ميدياتك التايوانية، بدقة تصنيع 6 نانومتر، وذاكرة وصول عشوائي سعة 4 و 8 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 جيجا بايت.

ويحتوي هاتف شاومي Redmi 12 على بطارية قوية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات، مع نظام التشغيل أندرويد، وألوان الأزرق والأبيض والأسود.