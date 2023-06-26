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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عروض العيد وصلت.. خصم 50% على أفضل هاتف رائد من شاومي

عروض العيد وصلت..خصم
عروض العيد وصلت..خصم 50% على أفضل هاتف رائد من شاومي

نحن على وشك الاقتراب من مواسم الأعياد والتخفيضات وتستمر بعض المواقع في إجراء العروض أونلاين في شهر يونيو.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف شاومي الرائد Xiaomi 12 بقيمة 50% من موقع أمازون إنجلترا، ليصل سعره إلى 375 جنيه إسترليني.

عروض العيد وصلت..خصم 50% على أفضل هاتف رائد من شاومي

مميزات هاتف شاومي  Xiaomi 12


ويثبت شاومي  Xiaomi 12 أنه في بعض الأحيان أن هاتف فلاجشيب قديم أفضل من هاتف فئة متوسطة جديد ، حيث أن هذا الهاتف أقل من 400 جنيه إسترليني أصغر قليلاً من Pixel 7a .

 

ويأتي هاتف شاومي  Xiaomi 12 مع شاشة نوع AMOLED منحنية بقياس 6.28 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز (12 بت ، وجودة عرض للشاشةFHD +).

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بالإضافة إلى ذلك فإن هاتف شاومي Xiaomi 12 مدعوم من معالج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 8 Gen 1.

 

ويقدم هاتف شاومي Xiaomi 12 كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل (مع مية التثبيت البصري OIS) وكاميرا ultrawide بدقة 13 ميجابكسل (123 درجة) ، بالإضافة إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجابكسل.

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