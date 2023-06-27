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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي تقلب موازين سوق الهواتف بهذه السلسلة .. تفاصيل

هواتف Redmi Notes
هواتف Redmi Notes القادمة

تعد هواتف Redmi Note من أفضل هواتف الفئة المتوسطة التي تقدمها شركة شاومي الصينية، حيث أصبحت هي  الأكثر شهرة في الفترة الأخيرة نظرا لتطورها كثيرًا على مدار الأجيال التي ظهرت في السنوات القليلة الماضية. 

 

وبحسب موقع Gizmochina فإنه على الرغم من أنها الآن تضاعف سعر أسلافها تقريبًا ، إلا أنها تأتي بميزات تتناسب مع أسعارها، كما أنها تتحسن بشكل سريع للغاية مما يرشحها لتكون ضمن الهواتف الأفضل للفئة المتوسطة في عالم هواتف الأندرويد مما سيجعلها تنافس أفضل الشركات.  

 

وكشفت أحدث التسريبات من Digital Chat Station أن شركة شاومي ستطلق سلسلة من الجيل التالي من هواتف Redmi Note خلال الفترة القليلة المقبلة، والتي من المرجح أن تكون سلسلة Redmi Note 13.   

 

وستأتي هواتف Redmi Notes القادمة على شاشة ذات حواف نحيفة من جميع الجوانب من نوع OLED قياس 6.7 بوصة ، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وبجودة عرض +FHD، مع طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 5.

 

وستعمل هواتف Redmi Notes القادمة على معالج معالج ثماني النواة لم تحديده وسيقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 و 12 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من نوع  UFS 2.2، مع بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة. 

 

 

 

 

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