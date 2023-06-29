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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم 40 % على جوال شاومي Redmi Note 11 في الإمارات

Xiaomi Redmi Note
Xiaomi Redmi Note 11

تتسابق مواقع التجارة الإلكترونية في تقديم خصومات وعروض مغرية فترة عيد الأضحى، وتعد هذه الأيام فرصة عظيمة لشراء أي جهاز إلكتروني تحتاجه، سواء جوال ذكي أو تابلت أو حاسوب آلي، كلها معروضة بأسعار أقل بنسبة كبيرة من قيمتها الأصلية.

 

ومن ضمن العروض التي بمثابة صفقة رابحة توفر جوال  شاومي  ريدمي نوت 11 ثنائي الشريحة على موقع أمازون الإمارات، بخصم 40% من سعره الأصلي ليصل ثمنه 540 درهم إماراتي فقط، وذلك مع إصدار الذاكرة العشوائية وسعة التخزين 6 جيجابايت رام و 128 جيجابايت روم. 

إليك في السطور التالية مواصفاته بالكامل، وفقا لما جاء في موقع gsmarena التقني.

Xiaomi Redmi Note 11

مواصفات Xiaomi Redmi Note 11

يأتي جوال  شاومي  ريدمي نوت 11 مع شاشة عرض AMOLED مقاس 6.4 بوصة، دقة وضوح 1080x2400 بكسل، كثافة بكسلات 409 بكسل لكل بوصة، معدل تحديث 90 هرتز، درجة سطوع قصوى 1000 شمعة في المتر مربع، نسبة شاشة إلى هيكل 84.5%، مع زجاج واقي من Corning Gorilla Glass 3.

يتم تشغيل جوال  شاومي  بواسطة معالج من "كوالكوم" مجموعة شرائح SM6225 Snapdragon 680 4G بدقة تصنيع 6 نانو، ثماني النوى بتردد ميقاتي 2.4 جيجاهرتز، شريحة معالجة رسوميات جرافيك Adreno 610 مقترن بذاكرة عشوائية 6 جيجابايت رام و سعة تخزين 128 جيجابايت روم، يمكن زيادتها عبر بطاقة microSDXC.

يحزم جوال شاومي بطارية مدمجة غير قابلة للإزالة سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 33 وات وتصل إلى 100% خلال 30 ثانية، ونظام التشغيل أندرويد 11 قابل للترقية إلى 13 مع واجهة مستخدم MIUI 14.

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يأتي الجوال مع إعداد كاميرات رباعي في اللوحة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مدعم بتقنية PDAF وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا للعمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي في المقدمة بدقة 13 ميجابكسل.

يوجد في جوال شاومي ريدمي نوت 11 مجموعة من المستشعرات، وهي ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مع زر التشغيل و جيروسوكوب و بوصلة ومقياس تسارع، يأتي الجهاز بتصنيف IP53 المقاوم للماء والغبار، وزن الإجمالي 179 جم.

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