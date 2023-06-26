عرض العيد.. خصم 22% على هاتف شاومي Redmi 10

بحلول عيد الأضحى تبدأ مواقع التجارة الإلكترونية في تقديم ميزات وخصومات كثيرة خاصة على الأجهزة الكهربائية والهواتف الذكية ويعتبر شراء موبايل جديد في هذه الفترة صفقة رابحة، تكسب جهاز بإمكانيات جيدة بسعر أرخص من العادي.

يقدم موقع إلكتروني متخصص في البيع بالتجزئة هاتف شاومي ريدمي 10 ثنائي شريحة الاتصال مع ذاكرة عشوائية رام سعة 4 جيجابايت ومساحة تخزين داخلي سعة 128 جيجابايت روم بخصم كبير يصل إلى 22% وهو متوفر حاليا بسعر 6199.00 جنيه مصري.

Xiaomi Redmi 10

في السطور التالية نرصد كافة تفاصيل الهاتف.

مواصفات Xiaomi Redmi 10

يأتي هاتف شاومي ريدمي مع شاشة عرض نوعها LCD مقاس 6.5 بوصة، معدل تحديث 90 هرتز، دقة وضوح 1080x2400 بكسل مع كثافة بكسلات 405 بكسل ونسبة شاشة إلى هيكل 83.4% وزجاج واقي من Corning Gorilla Glass 3

يتم تشغيل هاتف شاومي ريدمي 10 بواسطة معالج "ميدياتك" وشريحة Helio G88 بدقة تصنيع 12 نانو، ثماني النوى بتردد 2 جيجاهرتز، شريحة معالجة رسومات جرافيك Mali-G52 MC2تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت رام وسعة تخزين 128 جيجابايت روم، يمكن زيادتها عبر بطاقة microSDXC.

Xiaomi Redmi 10

يحزم هاتف شاومي بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 18 وات مع نظام تشغيل أندرويد 11 وواجهة مستخدم MIUI 12.5، مع أبعاد طول 162 ملم وعرض 75.5 ملم وسمك 8.9 ملم.

مع إعداد كاميرات رباعي في الناحية الخلفية للجهاز، كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا للعمق بدقة 2 ميجابكسل مع فلاش ليد وتقنية HDR وكاميرا سيلفي فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل.