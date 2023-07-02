فيديو بجودة 4K.. كل ما تريد معرفته عن هواتف شاومي Xiaomi 14 الرائدة

تستعد شركة شاومي Xiaomi الصينية المتخصصة في تصنيع الهواتف الذكية لطرح سلسلة هواتفها الرائدة شاومي 14، وعلى الرغم من أنها لم تعلن مواصفات رسمية حتى الآن بدأت التسريبات في الظهور.

وفقا لتقرير موقع gizmochina ستحافظ شاومي على مستشعر الكاميرا الأساسي مقاس 1 بوصة في أجهزتها الرائدة من الجيل التالي. في المقابل ، لا يزال المستشعر 1.33 بوصة الذي طال انتظاره من قبل عشاق العلامة التجارية في مرحلة البحث والتطوير.

Xiaomi

وفقًا لحساب Digital Chat Station ، المعروف بتسريباته الموثوقة تتفوق الكاميرا الأساسية في Nubia Z50 Ultra مقاس 35 مم في الأداء على خصائص جهاز الاستشعار مقاس 1 بوصة وذلك بسبب الخوارزمية.

قدمت العلامة التجارية الصينية مستشعر سوني Sony IMX989 مقاس 1 بوصة لأول مرة مع طراز Xiaomi 12S Ultra في أواخر العام الفائت، وهو يمثل تحولًا كبيرًا في تقنية الهواتف الذكية. طوال عام 2023 ، تم اعتماد المستشعر مقاس 1 بوصة على نطاق أوسع ، مع مجموعة من الطرز من Xiaomi ، والتي شملت كلا من Xiaomi 13 Pro و Xiaomi 13 Ultra ، بالإضافة إلى أجهزة من الشركات المصنعة الأخرى مثل OPPO Find X6 Pro و vivo X90 Pro +.

حتى الآن تتصدر Xiaomi حاليًا كل الشركات فيما يخص تقديمها أكبر عدد من الطرز التي تتميز بمستشعر كاميرا رئيسي بحجم 1 بوصة. بالإضافة إلى شاومي، قامت كل من Sony و Sharp أيضًا بدمج مستشعرات 1 بوصة في أجهزتهم.

أما بالنسبة لخطط إصدار السلسلة الجديدة من Xiaomi ، فيبدو أن الشركة لن تتبع النمط السابق و تشير التكهنات إلى أن السلسلة الرائدة القادمة لشركة شاومي قد يكون 14 ، والتي يُشاع أنها تشمل ثلاثة طرز: Xiaomi 14 و Xiaomi 14 Pro و Xiaomi 14 Ultra. من المتوقع أن يتم الكشف عن كل من هذه الأجهزة في مناسبات مختلفة.

من الشائعات شبه المؤكدة حاليا أن كلا من Xiaomi 14 و Xiaomi 14 Pro سيكونان من أوائل الهواتف الذكية التي تعمل بمعالجات كوالكوم شريحة Snapdragon 8 Gen 3 من الجيل الثالث، والتي قد تطلقها كوالكوم في نوفمبر.

سيكون كلا من الإصدار القياسي وإصدار البرو مع اتصال USB 3.2 وكاميرات سيلفي محسّنة كما يمكن أن تتميز سلسلة Xiaomi 14 بقدرة على تسجيل فيديو من الكاميرا السيلفي بدقة 4K وبروتوكول نقل USB 3.2 Gen 1 من منفذ الشحن.