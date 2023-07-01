مواصفات جبارة.. تسريب سعر أفضل تابلت من شاومي

كشفت شركة شاومي لأول مرة عن جهاز التابلت Xiaomi Pad 6 في الصين منذ أسابيع، إلا أن الشركة قامت بطرحه في عدة أسواق منها السوق الهندية، ثم طرحه مواصفات مناسبة في السوق الأوروبية، وكشفت تسريبات عن سعر الجهاز في أوروبا.

وبحسب موقع GizChina فإن سعر تابلت شاومي Xiaomi Pad 6 سيبدأ من 399 يورو لنسخة 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من التخزين الداخلي، وستبلغ النسخة الأعلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من التخزين الداخلي حوالي 499 يورو.

أما في المملكة المتحدة ، فسيبدأ سعر تابلت شاومي Xiaomi Pad 6 من 369 جنيهًا إسترلينيًا، ومن المقرر أن يتم طرح الجهاز قريبا في الأسواق العالمية الأخرى، ومن أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجاء تابلت شاومي Xiaomi Pad 6 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD، وقياس 11 بوصة، مع دقة 2880 × 1800 بيكسل، ومعدل تحديث 144 هرتز في الثانية، وحماية للزجاج من نوع Corning Gorilla Glass 3 لمقاومة الخدش، بالإضافة إلى ميزات HDR10 و Dolby Vision، وألوان الذهبي والأسود والأزرق.

ويقدم تابلت شاومي Xiaomi Pad 6 كاميرا خلفية بدقة 13 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة f/2.2 وتسجيل الفيديو بجودة 4K وفلاش LED مزدوج وميزات panorama و HDR، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل تدعم تسجيل الفيديو بدقة 1080 بيكسل.



ويعمل تابلت شاومي Xiaomi Pad 6 بمعالج من نوع Snapdragon 870 5G من شركة كوالكوم الأمريكية يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G مع معالج رسوميات من نوع Adreno 650، والذي يعد من أقوى معالجات الفئة المتوسطة، مع ذاكرة عشوائية سعة 6 و 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين داخلية سعة 128 و 256 جيجا بايت من نوع UFS 3.1، ونظام التشغيل Android 13 ، وواجهة المستخدم للسوفت وير MIUI 14.

ويحتوي تابلت شاومي Xiaomi Pad 6 على بطارية كبيرة سعة 8840 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات، مع منفذ شحن من نوع USB Type-C 3.2، وبلوتوث Bluetooth 5.2 و Wi-Fi 6 ، بالإضافة إلى الجيل الثاني من القلم الذكي لشاومي، والذي يوفر حساسية مستوى ضغط تصل إلى 4096 وعمر بطارية يصل إلى 150 ساعة في الشحنة الواحدة.

ويوفر تابلت شاومي Xiaomi Pad 6 صوت الاستريو المدعوم بأربعة مكبرات صوت، ووزن حوالي 490 جرامًا، ويتم تشغيل MIUI 14 مع MIUI Pad لجعل البرنامج أكثر سهولة وتحسين الإنتاجية على هذه الشاشة، كما يدعم Xiaomi Pad 6 حالة لوحة المفاتيح التي يتم بيعها بشكل منفصل.