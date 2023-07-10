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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي تتحدى بهاتفها القابل للطي Xiaomi Mix Fold 3 مع مواصفات فائقة

هاتف شاومي Xiaomi
هاتف شاومي Xiaomi Mix Fold 3 القابل للطي

تستعد شركة شاومي الصينية لإطلاق Xiaomi Mix Fold 3 ، والذي يعد واحد من أفضل هواتفها القابلة للطي هذا العام، والمرشح أن يتنافس مع هواتف سامسونج القابلة للطي بالإضافة إلى سعره الأرخص، كما سيتميز بعدد من المواصفات الفائقة. 

 

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف شاومي Xiaomi Mix Fold 3 من المتوقع أن يتم الإعلان عنه في شهر أغسطس القادم، مع تصميم أنيق للغاية، ومزودًا بمفصلة تعزز القوة وتقلل الوزن أيضًا ، مما يؤدي إلى تحسين المتانة.     

 

وسيأتي هاتف شاومي Xiaomi Mix Fold 3 بشاشة خارجية قياس 6.56 بوصة توفر جودة +FHD وشاشة قابلة للطي قياس 8.02 بوصة مع دعم جودة +Quad HD بدقة 2160 × 1912 بكسل، ستوفر كلتا الشاشتين معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية.  

 

وسيقدم هاتف شاومي Xiaomi Mix Fold 3 كاميرا أساسية بمستشعر من نوع  Sony IMX800 من تصنيع شركة سوني، وكاميرا زوم مكبرة مع تقريب بصري 10x ، وكاميرا تليفوتوجرافية مع زوم بصري 3.2x ، وعدسة فائقة الاتساع، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

 

وسيعمل هاتف شاومي Xiaomi Mix Fold 3 بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 من شركة كوالكوم الأمريكية بسرعة 3.36 جيجاهرتز، مع 16 جيجابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي و 1 تيرابايت للتخزين الداخلي. 

 

وسيحتوي هاتف شاومي Xiaomi Mix Fold 3 على بطارية بسعة تبلغ 4800 مللي أمبير في الساعة مع شحن سلكي 67 وات وشحن لاسلكي 50 وات، مع نظام Android 13 الذي يعمل بنظام MIUI 14.  

 

 

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