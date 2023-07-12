عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم 38% على جوال شاومي Poco M4 Pro في السعودية

شاومي بوكو
شاومي بوكو

تقدم منصات التجارة الرقمية بين الآونة والأخرى عروضا مغرية بتخفيضات كبيرة خاصة على الأجهزة الإلكترونية، وفي هذه الفترة تقدم أمازون عروض مغرية على كل تشكيلة  شاومي  ومنها جوال Poco C40 ثنائي الشريحة بمناسبة يوم البرايم.

يتوفر جوال  شاومي  بوكو إم 4 برو ثنائي الشريحة بسعر 499 ريال سعودي فقط على منصة أمازون السعودية ويأتي مع سعة تخزين وذاكرة عشوائية 128Gb, 6GB على التوالي، ومن أكبر مميزاته المعالج القوي من "ميدياتك" شريحة Helio G96، إليك كل مواصفات الجهاز.

Xiaomi Poco M4 Pro

مواصفات Xiaomi Poco M4 Pro

يأتي مع شاشة عرض نوعها AMOLED مقاسها 6.4 بوصة دقة وضوح 1080x2400 بكسل، كثافة بكسلات 409 نقطة لكل بوصة، نسبة شاشة إلى هيكل 84.5% ودرجة السطوع القياسية 700 شمعة لكل متر مربع مع ذروة سطوع 1000 شمعة ومعدل تحديث الشاشة 90 هرتز،، مع زجاج واقي من Corning Gorilla Glass 3

يتم تشغيل جوال  شاومي  بوكو بواسطة معالج وحدة مركزية من "ميدياتك" مجموعة شرائح Helio G96 بدقة تصنيع 12 نانومتر، ثماني النوى بتردد ميقاتي 2.05 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات جرافيك من Mali-G57 MC2 تقترن مع 6 جيجابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي و128 جيجابايت روم من سعة التخزين الداخلية يمكن زيادتها عبر بطاقة microSDXC.

يحزم الجوال بطارية مدمجة لا يمكن إزالتها  كبيرة سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقدرة 33 وات وتصل إلى 100% هلال 58 دقيقة فقط، نظام التشغيل أندرويد 11 وواجهة مستخدم MIUI 13 خاصة بجوالات "بوكو"، مع وزن إجمالي للجهاز 179.5 جم وسمك 8.1 ملم.

خصم 23% .. عرض مغر على جوال بوكو M5 من شاومي

أرخص من تكلفته.. خصم مذهل على جوال شاومي بوكو M4 برو

بالنسبة لإمكانيات التصوير نجد أن الجوال به إعداد كاميرات ثلاثي في اللوحة الخلفية مع كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل معززة بتقنية PDAF وكاميرا ثانية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل  مع فلاش ليد وتقنية HDR وتصوير بانوارمي بينما في المقدمة نجد كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل تدعم تقنية HDR.

الجهاز داعم لاتصالات واي فاي Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct  وبلوتوث 5.0, A2DP, LE

وتحديد الموقع الجغرافي GPS مع نظم ملاحة أخرى GLONASS, GALILEO, BDS، بالإضافة إلى وجود مستشعر بصمات الأصابع والبوصلة والجيروسكوب والتقارب والتسارع.

السعودية جوال شاومي بوكو Poco M4 Pro شاومي بوكو إم 4 برو ريال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل ستختفي النقود الورقية نهائيا بعد قرار البنك المركزي؟ اعرف الإجابة

رسميا..الأهلي يضم إمام عاشور لمدة 5 سنوات من ميتلاند الدنماركي

كولر يصدم جماهير الأهلي ويستبعد هذا اللاعب من مباراة القمة

إجراء من وزير الرياضة يخص الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة

انتقال حر.. أحمد حسن يكشف صفقة نادي الزمالك الجديدة

تأييد حبسه سنة مع الشغل.. ترحيل إسلام جابر لقسم الهرم

الهدية الثالثة.. رسالة مثيرة من خبير اللوائح لرئيس الزمالك

انتقال حر.. عمرو الدرديري يكشف عن أولى صفقات نادي الزمالك

موضوعات متعلقة

فيفو تطرح رسميا هاتف Y27 5G متوسط المدى

لطلبة الجامعات والمدارس .. موبايل هونر X6a بمعالج "كوالكوم"

بتصميم "بريميوم".. أوبو تطلق رسميا هاتف فئة متوسطة طراز A78

تحديث جديد من "ميتا"..  11 خاصية جديدة في Threads قريبًا

بيانات 2 مليون مستخدم في خطر.. احذف هذه التطبيقات فورا

وصلت لاتهامات في الشرف.. تصاعد حدة الخلاف بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج

إمكانيات ممتازة .. كل ما تريد معرفته عن هاتف Vivo V29 Pro

أقوى من سامسونج.. اعرف مواصفات موبايل نوكيا Turbo Pro الجديد

ترشيحاتنا

بعد ساعة و20 دقيقة .. بايدن يمازح بشأن انضمام أوكرانيا لـ الناتو

اختياري للمواطن.. تفاصيل استبدال بطاقة التموين بالكارت الموحد

أهمية يوم عاشوراء وفضله .. ولماذا سمي هكذا

حياة على المريخ .. اكتشاف ثوري لـ ناسا يقلب الموازين

بعد إمام عاشور.. الأهلي يخطف لاعبا جديدا من الزمالك

إلزام حسن شاكوش بـ 20 ألف جنيه شهريًا نفقة زوجته ريم طارق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فلسطيني يهزم الاحتلال بسيارة ليموزين .. أحمد الشرحة يصنع المعجزة في الخليل

بلوزة من غير بنطلون .. ظهور صادم لـ ابنة أصالة مع زوجها

شاهد|عارضة ازياء ترتدي فستان نانسي عجرم وتثير الجدل علي السوشيال ميديا

كل يوم إطلالة .. درة تتألق في أسبوع الموضة بـ باريس.. شاهد

فيديو

دخل ينام وبعد ساعة اكتشفوا اللي حصل.. حسام حسني يفجر مفاجأة بشأن وفاة علاء عبدالخالق |فيديوجراف

عاصفة شمسية تضرب الأرض في هذا التوقيت | ماذا يحدث ؟

تسجيل أعلى درجة حرارة.. ماذا ستفعل ظاهرة النينو بمصر؟

كارثة تنتظر سد النهضة.. ماذا سيحدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ