مبارك أردول: أطراف سياسية كثيرة رحبت بمخرجات قمة دول جوار السودان

قال مبارك أردول، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكتلة الديمقراطية للحرية والتغيير، إن قمة دول جوار السودان التي عقدت في مصر اليوم جمعت الأطراف الفاعلة والتي تمتلك وسائل تستطيع أن توصل الأطراف في السودان إلى نقاط توافق.

وأضاف مبارك أردول، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكتلة الديمقراطية للحرية والتغيير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،:"لا خيار للسودانيين ولأطرافهم المختلفة إلا أن يكونوا جزءا من أي مجهود يقبل به زعماء وشعوب دول الجوار مجتمعين".

وأشار مبارك أردول، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكتلة الديمقراطية للحرية والتغيير،: "أطراف سياسية كثير رحبت بمخرجات قمة دول جوار السودان التي عقدت بمصر"، موضحا: "القوات المسلحة السودانية والدعم السريع رحبوا بمخرجات القمة".

